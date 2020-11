CFR Cluj, apel catre Poli Iasi pentru meciul din Cupa Romaniei: "Speram sa gasim intelegere!" Ce vor oficialii campioanei

Programul incarcat al campioanei Romaniei este o problema serioasa pentru Dan Petrescu si jucatorii sai.

CFR Cluj s-a incurcat in ultimul meci din Europa din cauza problemelor de lot. Accidentarile si infectarile cu Covid-19 din cadrul clubului s-au simtit in deplasarea cu Roma, acolo unde campioana a pierdut cu 5-0. Jucatorii s-au declarat epuizati dupa ultimul meci din campionat, inainte de pauza internationala, iar programul va deveni cu atat mai aglomerat cu cat echipa lui Petrescu va trebui sa joace si in Cupa Romaniei.

Adversarul CFR-ului din saisprezecimi este Poli Iasi, echipa pentru care oficialii din Gruia au avut o rugaminte prin intermediul lui Marian Copilu, seful campioanei.

"O mare problema pentru noi este ca in luna aceasta incepe Cupa Romaniei si intre meciurile europene avem o deplasare la Iasi in competitia aceasta. Ne gandim sa facem un apel catre conducerea Politehnicii Iasi, sa accepte disputarea partidei la Cluj, nu in Moldova. Am evita o deplasare foarte lunga intre doua partide din Europa League.

Ar fi frumos sa accepte, speram sa gasim intelegere, pentru ca CFR e singura echipa din Romania implicata in meciuri din cupele europene. E important si pentru campionat, si pentru tot fotbalul romanesc ca noi sa adunam puncte cat mai multe in Europa League, sa amelioram coeficientul tarii", a spus Marian Copilu pentru Gazeta Sporturilor.