Prima reacție a lui Laszlo Balint după ce a fost dat afară de Petrolul. Cu nici 24 de ore înainte era convins că va rămâne

Laszlo Balint a petrecut mai puțin de două luni la Petrolul. A fost numit pe 8 aprilie, a strâns 6 meciuri (două victorii, o remiză, trei înfrângeri), echipa s-a salvat fără emoții de la retrogradare, iar acum era așteptat să continue și în sezonul următor.

Vin turcii! Petrolul l-a dat afară pe Laszlo Balint pentru a-i face loc lui Mehmet Topal

Totuși, răsturnare de situație. Petrolul a bătut palma cu oamenii de afaceri Serhan Cetinsaya și Sertac Guven, care vor prelua clubul, conform informațiilor din presa turcă, confirmate parțial și de președintele Claudiu Tudor.

Nu vor veni singuri, ci și cu un antrenor - fostul mare jucător Mehmet Topal (38 de ani), de trei campion al Turciei ca jucător (cu Galatasaray, Fenerbahce și Beșakșehir), însă cu zero experiență ca antrenor.

Marți seară, Mehmet Topal confirma pentru agenția DHA că va prelua Petrolul. Se declara mândru că a fost ales și anunța deja obiectivul: participarea în competițiile europene. În același timp, Laszlo Balint transmitea pentru Sport.ro că n-ar vrea să comenteze, lăsând de înțeles că nu crede că va fi înlocuit și răspunzând cu un sec "da" când a fost întrebat dacă va fi antrenorul Petrolului și în sezonul următor.

Marți, la prânz, Petrolul a anunțat într-un comunicat scurt despărțirea de Laszlo Balint: "Colaborarea dintre FC Petrolul Ploiești și antrenorul Laszlo Balint a ajuns, astăzi, la final! Balint a condus echipa noastră în ultimele șase meciuri ale sezonului precedent, înregistrând două victorii, un rezultat de egalitate și trei înfrângeri. Mulțumim, Laszlo Balint, și mult succes pe mai departe!".



Mehmet Topal, următorul antrenor de la Petrolul / Foto: Imago

Laszlo Balint: "Sunt pus în situația în care trebuie să vă anunț că nu mai sunt antrenorul echipei"

La scurt timp după anunțul clubului, Laszlo Balint s-a folosit de pagina proprie de Facebook pentru a transmite și el un mesaj. Deși indirect, tehnicianul confirmă că a fost demis, înțelegerea dintre el și conducere fiind alta la momentul semnării contractului.

"La începutul lunii aprilie, mi-am asumat preluarea postului de antrenor la Petrolul, intr-o situație în care riscurile profesionale erau foarte mari. Am stabilit atunci cu conducerea clubului că primul pas pe care trebuie sa il facem împreună este sa menținem echipa în Superliga fără să ajungem la baraj. S-a reușit acest lucru, iar sezonul precedent a fost încheiat fără emoții, așa cum am transmis suporterilor în prima mea conferință de presă în calitate de antrenor al Petrolului.

După acest pas, ar fi urmat o pregătire eficientă de vară si rezolvarea problemelor, pentru ca să putem evolua ca echipă, ca club. Însă, sunt pus în situația în care trebuie să vă anunț că, începând de azi, nu mai sunt antrenorul echipei Petrolul Ploiești.

Țin să multumesc tuturor celor cu care am colaborat în această scurtă perioadă la Petrolul, dar în special jucatorilor! Intr-un moment extrem de greu, au avut încredere în mine și în colegii din staff-ul meu și am reușit să ne atingem obiectivul pe acest termen scurt. Toți, dar absolut toți jucătorii Petrolului sunt băieți cu un caracter extraordinar, dar și fotbaliști buni, care, din cauze obiective, în anumite momente nu au reușit să se exprime la adevăratul lor potențial. Rămân alături de voi, băieți!

În final, un mesaj și pentru suporterii petroliști. Am venit cu sufletul deschis și am făcut tot ce îmi stătea în puteri ca să fiu cât mai eficient în munca mea la echipă! Rămân cu satisfacția că am simțit onoarea de a antrena Petrolul Ploiești!", a scris Laszlo Balint, pe pagina sa de Facebook.