Au pus capăt negocierilor! Arabii au dezvăluit concluziile discuțiilor dintre Cosmin Olăroiu și Al-Jazira

Potrivit jurnaliștilor de la 365Scores, conducerea clubului Al-Jazira a finalizat tratativele cu tehnicianul român. Cele două părți au agreat noul proiect sportiv al echipei, punând la punct detaliile legate de viitoarele transferuri și strategia pentru sezonul următor.

Sursa citată a transmis că Cosmin Olăroiu va încasa o remunerație lunară de 500.000 de dolari. Cu un venit anual garantat de 6 milioane de dolari, tehnicianul devine unul dintre cel mai bine plătiți antrenori din regiune și din prima ligă a Emiratelor Arabe Unite.