Au pus capăt negocierilor! Arabii au dezvăluit concluziile discuțiilor dintre Cosmin Olăroiu și Al-Jazira

Au pus capăt negocierilor! Arabii au dezvăluit concluziile discuțiilor dintre Cosmin Olăroiu și Al-Jazira Fotbal extern
SPORT.RO
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Antrenorul român Cosmin Olăroiu a bătut palma cu formația din Emiratele Arabe Unite și va semna un contract valabil pe doi ani.

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Potrivit jurnaliștilor de la 365Scores, conducerea clubului Al-Jazira a finalizat tratativele cu tehnicianul român. Cele două părți au agreat noul proiect sportiv al echipei, punând la punct detaliile legate de viitoarele transferuri și strategia pentru sezonul următor.

Sursa citată a transmis că Cosmin Olăroiu va încasa o remunerație lunară de 500.000 de dolari. Cu un venit anual garantat de 6 milioane de dolari, tehnicianul devine unul dintre cel mai bine plătiți antrenori din regiune și din prima ligă a Emiratelor Arabe Unite.

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Prezentarea oficială este pregătită

Angajamentul acoperă următoarele două sezoane, începând din actuala perioadă de mercato și până în luna iunie 2028. Obiectivul conducerii este asigurarea stabilității tehnice și revenirea echipei în lupta pentru trofee.

Departamentul juridic al clubului a încheiat deja procesul de redactare a documentelor. Conducerea celor de la Al-Jazira pregătește acum detaliile logistice, iar anunțul oficial pe canalele de comunicare ale echipei va fi făcut în cursul săptămânii viitoare.

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