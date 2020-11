BREAKING NEWS! BOMBA in Liga 1! Inlocuitor de lux pentru Dan Petrescu! CFR Cluj este aproape sa il aduca pe fostul selectioner al Italiei

S-a vorbit extrem de mult in ultima perioada despre eventuala plecare a lui Dan Petrescu de la CFR.

Aceste discutii s-au bazat chiar pe discursul antrenorului de 52 de ani dupa meciul pierdut pe teren propriu in fata lui Gaz Metan Medias, scor 1-2. La conferinta de presa, Petrescu a spus foarte clar ca vrea sa plece de echipa din Gruia, in principal din cauza greselilor de arbitraj comise impotriva clujenilor.

Se pare ca oficialii CFR-ului i-au gasit inlocuitor cu nume lui Petrescu. Site-ul italian calciotoday.it, citat de ProSport, anunta ca echipa care a castigat ultimele 3 titluri de campioana in Liga 1 il poate aduce pe fostul selectioner al echipei nationale a Italiei, Gian Piero Ventura, in cazul in care Dan Petrescu va decide in cele din urma sa demisioneze.

Ventura este liber de contract dupa despartirea de echipa de Serie B, Salernitana. De-a lungul carierei, antrenorul in varsta de 72 de ani a antrenat echipe importante din Serie A, precum Sampdoria, Udinese, Napoli sau Torino.

Ventura nu are insa cea mai buna imagine in acest moment in Italia, el fiind selectionerul care a ratat prima calificare la un campionat mondial dupa 60 de ani.

In paralel cu cautarile unui eventual nou antrenor, conducatorii din Gruia incearca totusi sa il faca pe Petrescu sa se razgandeasca. Acestia fac tot posibilul sa ii acestuia fotbalistii pe care si-i doreste.

Oficialii clujeni s-au inteles cu fostul fotbalist al Borussiei Dortmund, Tim Vayrynen, iar in ianuarie vor ajunge la echipa si Sale si Boateng de la fosta adversara a CFR-ului din Europa League, KuPs.