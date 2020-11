Reveniri importante la CFR Cluj! Cine sunt fotbalistii pe care se va putea baza Dan Petrescu pentru returul cu AS Roma

Vesti bune pentru Dan Petrescu.

In lotul lui CFR Cluj au revenit cativa dintre jucatorii indisponibili in ultimele meciuri.

Este vorba despre Alexandru Chipciu si Jakub Vojtus care au fost infectati cu noul coronavirus la finalul lunii octombrie. Acestia s-au vindecat si au revenit la antrenamentele echipei.

In plus, in aceste zile este asteptata si intoarcerea lui Andrei Burca la lot, cele doua saptamani de carantina urmand a se incheia marti, 17 noiembrie.

Oficialii campioanei Romaniei spera ca in urmatoarea perioada sa revina si Vinicius, poate chiar pentru returul cu AS Roma din grupele Europa League, programat pe 26 noiembrie.

"Burca va reveni la antrenamente marti, atunci cand are si perioada de doua saptamani. El e ok, starea lui de sanatate e buna. Au revenit ceilalti, Chipciu si Vojtus, ei au depasit problema cu virusul.

Asteptam sa se recupereze Vinicius, care e mai putin grav fata de Omrani si Cestor. Speram sa-l avem intr-un timp cat mai scurt. Nu stiu daca va fi apt la partida cu Roma, dar dupa aceea speram ca va fi ok.

Astia sunt jucatorii, lotul nu poate sa mai sufere prea multe modificari. Toate aceste discutii au fost din cauza unor accidentari, au cazut toti fundasii centrali. E normal ca frustrarea a fost mare.



Noi am facut transferuri, am platit sume de transfer si nimeni nu-ti garanteaza ca acel jucator va da randamentul maxim. Tot timpul exista aceasta loterie la transferuri. Si noi ne-am dorit anumiti jucatori, dar nu s-a putut si n-au ajuns la Cluj", a declarat Marius Bilasco, potrivit Digisport.

Urmatorul meci al lui CFR Cluj este programat duminica, 22 noiembrie, de la ora 20:00, in compania celor de la UTA Arad.