FCSB poate să își ia gândul de la Florinel Coman! Destinația surpriză a atacantului

Fotbalistul în vârstă de 27 de ani traversează o perioadă dificilă în Qatar. După un sezon cu cifre modeste la Al-Gharafa , bifând 25 de meciuri, trei goluri și o pasă decisivă, despărțirea pare iminentă. Federico Pastorello , agentul internaționalului român, lucrează deja la găsirea unui nou angajament în Europa, vizând un împrumut sau un transfer definitiv. Deși suporterii l-ar fi dorit înapoi la FCSB , opțiunea unei întoarceri în Superliga la fosta sa echipă iese din calcul, prioritare fiind discuțiile din Peninsulă.

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Contacte preliminare cu formații din Serie A și Serie B

Reprezentanții jucătorului au deschis negocierile cu oficialii clubului Lecce, formație din prima ligă italiană. Presa din italiană scrie că profilul românului a fost propus și conducerilor de la Monza și Palermo, ambele din Serie B.

„Coman a fost propus la Lecce. Fostul jucător al lui Cagliari și-ar dori o revenire în prima ligă italiană, iar agenții săi lucrează la asta.

Florinel Coman și-a pus agenții să-i găsească o destinație pentru ca acesta să părăsească Al-Gharafa, Italia fiind în fruntea listei sale de opțiuni. Lecce se numără, se pare, printre destinațiile preferate”, au scris jurnaliștii din Peninsulă.

Fotbalistul român are deja experiență în fotbalul italian, evoluând în urmă cu un an și jumătate pentru Cagliari, unde a strâns nouă prezențe și a înscris un gol la nivelul primei ligi. Rămâne de văzut care dintre cele trei formații va concretiza discuțiile purtate în aceste zile de impresarul Federico Pastorello.