Dan Petrescu s-ar fi DECIS in legatura cu viitorul sau! I-a anuntat pe sefii din Gruia cand PLEACA de la CFR Cluj

Dan Petrescu a anuntat in urma cu cateva saptamani ca ia in calcul o posibila plecare de la CFR Cluj!

Imediat dupa partida din campionat cu Gaz Metan Medias, Dan Petrescu a anuntat ca ia in considerare varianta plecarii dupa partida cu AS Roma din Europa League. A urmat o infrangere cu 0-5 impotriva italienilor, dar nicio decizie nu a fost luata. Potrivit celor de la Fanatik, in zilele de dupa partida castigata de CFR cu FC Arges, Petrescu ar fi fost pus la curent de catre agentii sai cu toate detaliile ofertei de la Al Nassr Riad.

Raspunsul tehnicianului ar fi fost unul pozitiv, dar cu conditia ca arabii sa astepte pana la finalul lui 2020. Astfel, Petrescu ar ramane pana la finalul grupelor Europa League. Conform aceleiasi surse, Al Nassr Riad este dispusa sa-l astepte pe antrenorul roman inca cateva saptamani pentru a-si clarifica situatia la echipa actuala. Dan Petrescu i-ar fi promis patronului de la Cluj ca nu va pleca pana cand nu se va termina acest an competitional.

CFR Cluj este pe locul 3 in grupa de Europa League cu 4 puncte, pastrand sanse de calificare in fazele urmatoare ale competitiei. In campionat, clujenii sunt la 3 puncte de liderul FCSB.