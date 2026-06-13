România excelează! Ce premiu a câștigat Amalia Covaliu

Scrimera română Amalia Covaliu a câştigat Premiului Piotr Nurowski pentru cea mai bună tânără sportivă din Europa în 2025, acordat vineri seara, prin vot, la a 55-a Adunare Generală a Comitetelor Olimpice Europene de la Budapesta, potrivit paginii de Facebook a Comitetului Olimpic şi Sportiv Român.

''Amalia Covaliu, campioană mondială de cadete la sabie şi multiplă medaliată europeană de juniori, a impresionat prin discursul liber, echilibrat şi marcat de pasiunea pentru scrimă, într-o notă de siguranţă şi încredere în fiecare cuvânt rostit. Ea şi-a prezentat rezultatele şi moştenirea importantă pe care a primit-o încă din prima zi în care a ales să practice sport de mare performanţă. Inspiraţia familiei şi motivaţia de a-şi egala fratele în rezultate i-au marcat cariera. Visul său este să concureze la Jocurile Europene de la Istanbul 2027 şi să se califice la Jocurile Olimpice Los Angeles 2028, alături de fratele său, Vlad Covaliu, medaliat mondial si european la sabie seniori'', a precizat sursa menţionată.

Părinţii Amaliei au aplaudat-o din sală. Mama, Irina Covaliu, antrenoarea Amaliei, a fost invitată la Adunarea Generală, în timp ce tatăl sau, Mihai Covaliu, a însoţit-o pe scenă ca preşedinte al Comitetului Olimpic şi Sportiv Român.

Ce a declarat Amalia Covaliu

Amalia Covaliu primit trofeul de la preşedinta Comitetului Internaţional Olimpic, Kirsty Coventry, şi de la preşedintele EOC, Spyros Capralos.

"Nu am avut emoţii, am dorit să transmit încredere şi pasiune în tot ceea ce fac. Am în spate familia şi oamenii din scrimă care mă ajută şi îmi alimentează visurile, dorinţa de a arăta tinerilor că prin muncă poţi să îţi atingi obiectivele. Pentru mine tot ceea ce învăţ din sport sunt lecţii care mă ajută şi în afara planşei de scrimă. Mulţumesc Comisiei Sportivilor de la Comitetul Olimpic şi Sportiv Român care m-a propus pentru acest premiu şi personalităţilor din Mişcarea Olimpică Europeană care m-au ascultat şi au crezut în mine. Am mai făcut un pas spre visul meu!", a declarat Amalia Covaliu.

Pentru prima dată în istoria decernării acestui trofeu, două sportive au avut acelaşi număr de voturi, atleta estoniană Allika Inkeri Moser şi Amalia Covaliu primind 13 voturi.

Luptătoarea muntenegreană de taekwondo Andrea Berisaj a primit 8 voturi, tenismanul bulgar Ivan Ivanov a avut 7 voturi, gimnasta britanică Ruby Evans a primit 6 voturi, iar ciclista slovenă Marusa Tereza Serkezi a avut doar 2 voturi.

În ce constă premiul câștigat de Amalia Covaliu

Premiul constă într-o bursă de formare de 15.000 de euro pe care Amalia Covaliu o poate utiliza pentru pregătirea sportivă. Din delegaţia României au făcut parte şi reprezentanţii Comitetului de Organizare al FOTE Braşov 2027.

Premiul a fost creat în memoria fostului preşedinte al Comitetului Olimpic Polonez, Piotr Nurowski, care a murit în 2010 într-un accident de avion, şi se acordă anual pentru sporturile de vară şi, separat, pentru cele de iarnă.

Din România doar campionul olimpic la înot David Popovici a câştigat trofeul în 2021, iar în 2012, gimnasta Larisa Iordache s-a clasat a doua. Agerpres