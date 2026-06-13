Ce ”răsplată”! Anunțul selecționerului Bosniei după ce Jovo Lukic a înscris la Mondial

Ce ”răsplată”! Anunțul selecționerului Bosniei după ce Jovo Lukic a înscris la Mondial CM 2026
SPORT.RO
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Bosnia a remizat cu Canada, scor 1-1, în primul rundă de la Cupa Mondială.

TAGS:
Bosnia si HertegovinaCanadaJovo LukicEdin Dzekosergej barbarez
Din articol

Jovo Lukic, jucătorul celor de la U Cluj, a profitat de accidentarea lui Edin Dzeko și a fost titularizat de Sergej Barbarez, iar fotbalistul din Superliga nu a dezamăgit. Lukic a deschis scorul cu capul după 21 de minute, dar canadienii au egalat în minutul 78 prin Larin.

Sergej Barbarez a făcut anunțul despre Jovo Lukic imediat după Canada - Bosnia

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Jovo Lukic, jucătorul celor de la Universitatea Cluj, a marcat unicul gol al bosniacilor în meciul contra Canadei. Atacantul ”Șepcilor Roșii” a punctat cu o lovitură de cap, după o deviere a lui Kolasinac.

După meci, Sergej Barbarez a mărturisit că nu a fost surprins de golul marcat de Jovo Lukic, însă a transmis că se bucură pentru reușita atacantului. 

Lukic, o surpriză? Fiecare jucător are propriul său rol și de aceea este aici. Este frumos când cineva îți răsplătește încrederea pe teren. Mă bucur pentru Jovo. Atacanții trăiesc din goluri, iar astfel de momente înseamnă foarte mult pentru încrederea lor în sine. Sunt convins că acest gol îi va oferi un plus de motivație pentru continuarea turneului”, a spus Sergej Barbarez după meci.

Chiar dacă Jovo Lukic a înscris în meciul de debut al Bosniei la Cupa Mondială, cel mai probabil, jucătorul de la U Cluj va fi pe banca de rezerve la următorul meci, cu Elveția. Barbarez a anunțat că Edin Dzeko este gata de revenire. 

Edin s-a antrenat doar la jumătate din intensitatea obișnuită până la acest meci. Aveam în plan să-l introducem în ultimele 10 minute, dar Kolasinac a avut o problemă. Dzeko se antrenează acum normal, așa că sperăm că va fi cât de cât pregătit pentru meciul cu Elveția”, a adăugat selecționerul Bosniei.

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