Reghe a iesit cu "varianta oficiala". De ce spune antrenorul ca l-a lovit Anamaria Prodan, sotia sa, pe Dan Alexa

Anamaria Prodan si Dan Alexa au fost protagonistii unui moment uluitor dupa meciul Astra 2-2 Botosani. Impresarul l-a lovit cu palma pe antrenor pe tunel. Motivul nu este cunoscut, dar interesant este ca la meci si-a facut aparitia o tanara care parea sa fie apropiata de Alexa.

Scene uluitoare s-au petrecut la finalul meciului Astra 2-2 FC Botosani! Anamaria Prodan l-a lovit pe Dan Alexa. Cei doi au o relatie impresar-antrenor. Motivul nu este cunoscut, insa cei prezenti pe tunel au spus ca Anamaria Prodan era foarte nervoasa si a strigat la Dan Alexa: "Cine e aia?".

Laurentiu Reghecampf: "Un conflict plecat de la faptul ca jucatorii adusi de ea nu s-au ridicat la nivelul dorit"

Laurentiu Reghecampf, sotul Anamariei Prodan, a vorbit pentru publicatia Cancan. El a oferit o "pozitie oficiala".

"Ana este sotia mea si o cunosc cel mai bine. Pune foarte mult suflet la orice echipa lucreaza. Nu ne intereseaza pe niciunul cum scriu si ce vorbesc toti! A fost un gest copilaresc al Anei, pe care-l regreta, un gest care vine in urma unui conflict intre ea si Dan, din cauza faptului ca jucatorii adusi nu s-au ridicat ieri la nivelul dorit de ei. Se intampla si astfel de lucruri in momentul cand vrei sa construiesti o echipa, trebuie rabdare, lucru care nu exista in Romania", a spus Reghecampf pentru Cancan.