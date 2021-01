Motivele pentru care Man nu a mai ajuns la Parma! Cum i-a antagonizat Gigi Becali pe conducatorii echipei din Serie A

Parma era decisa sa plateasca o suma istorica pentru vedeta FCSB-ului, dar italienii au retras oferta in ultimul moment.

Dennis Man este cel mai curtat fotbalist din Liga 1. La inceputul anului 2021, el a fost aproape sa semneze cu Parma, unul dintre cluburile de traditie din fotbalul italian si ocupanta penultimului loc in Serie A. "I Gialloblu" cauta solutii pentru faza ofensiva, din cauza ca echipa are cel mai slab atac din prima liga italiana, cu doar 14 goluri marcate in 18 meciuri. Initial, oficialii clubului din Emilia-Romagna l-au evaluat pe atacantul FCSB-ului la 9 milioane de euro, putin peste suma platita Craiovei pentru Valentin Mihaila. Apoi, au decis sa pluseze si sa ofere 12 milioane de euro pentru a-l transfera in ianuarie 2021, suma la care ar fi fost de acord sa adauge anumite bonusuri de performanta.

Insa, transferul lui Man a devenit imposibil din mai multe motive. Pe 7 ianuarie 2021, clubul s-a despartit de antrenorul Fabio Liverani, care a fost inlocuit de Roberto D'Aversa. Coleg cu Mutu la Fiorentina si cu Goian si Melinte la Palermo, Liverani a insistat sa il transfere pe Romario Benzar la Lecce si pe Valentin Mihaila la Parma, tot el promovandu-l pe juniorul Reinaldo Radu in lotul echipei de seniori a parmegianilor. Un prieten al fotbalistilor din Romania, acesta a fost inlocuit cu D'Aversa, cel care nu i-a oferit niciun minut pe teren portarului Ionut Radu in tricoul Parmei si care a transmis conducerii ca nu este de sigur de utilitatea transferului unui jucator roman fara experienta in Serie A sau in vreun campionat puternic din Europa, tinand cont de situatia grea a echipei.

Jurnalistii italieni consultati spun ca oficialii clubului italian s-au simtit agasati si de modul de negociere arogant al lui Gigi Becali. Parma ar fi fost de acord cu plata a 12 milioane de euro in doua sau trei transe bancare, pe decursul unui an de zile, plus achitarea unor bonificatii de performanta pana la 15 milioane de euro, dar conducatorii s-au aratat iritati de faptul ca patronul FCSB a transmis imperativ ca vrea 14 milioane de euro, toata suma trebuind sa fie platita la semnarea actelor, iar raspunsul definitiv sa fie dat inainte de data de 15 ianuarie. Italienii au fost uluiti de modul de negociere, total diferit de cel ales de cei de la CSU Craiova la transferul lui Mihaila.

Dupa consultarea mai multor impresari si oameni de fotbal cu experienta in fotbalul romanesc si est-european, emilianii au ajuns la concluzia ca pot cumpara fotbalisti din Serbia, Croatia, Slovenia, Polonia, Bulgaria sau Ucraina, de aproximativ aceeasi valoare, la jumatate sau o treime din suma ceruta pe Man, mai ales in contextul scaderii sumelor de transfer in timpul pandemiei de coronavirus. Persoanele consultate au oferit si exemplele unor jucatori transferati pe sume mari de la FCSB si care nu s-au adaptat in campionatele din Vestul Europei, iar Parma a preferat sa nu riste cu un jucator de 22 de ani, care a evoluat doar in Liga 1, asteptand sa imprumute cativa jucatori de la granzii din Serie A, la finalul perioadei de mercato. Faptul ca Fiorentina era si ea dispusa sa plateasca doar 9 milioane de euro in schimbul lui Man a facut ca Parma sa se retraga de la masa negocierilor.