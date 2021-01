Varianta transferului lui Dennis Man la Parma A PICAT! Anuntul facut de italieni in presa internationala 

Dennis Man (22 ani) este unul dintre jucatorii pe care Parma voia sa ii ia la echipa.

Presa din Italia a anuntat interesul Parmei pentru 'perla' lui Gigi Becali, insa italienii au anuntat ca isi schimba strategia de transferuri, iar asta exclude posibilitatea transferului lui Dennis Man.

Directorul sportiv al clubului, Marcello Carli a vorbit despre planurile de la club, excluxand astfel varianta unui transfer pana duminica. Gigi Becali le daduse termen italienilor pana pe 15 ianuarie sa vina cu o oferta pentru Man.

"Cele mai importante achizitii in aceasta perioada ar fi recuperarea fizica a jucatorilor nostri. In primul rand, nu cred ca va veni nimeni pana duminica. Toata lumea isi doreste ca Parma sa aiba un viitor important, astfel ca prioritatea este sa ne salvam de la retrogradare.

Nu ne permitem pasi gresiti in perioada de transferuri. Marja de eroare este foarte mica, asa ca ne orientam in primul rand spre fotbalisti care stiu ce inseamna Serie A, care au mai jucat sau joaca aici, pentru a se integra rapid", a declarat Carli pentru Parma Live.

Echipa la care joaca si Valentin Mihaila, care a intrat in lot in urma cu doua etape dupa accidentarea suferita, se afla pe locul 19 in Serie A. Parma nu a mai castigat de pe 30 noiembrie, cand s-a impus cu 2-1 in fata lui Genoa.