Ce crede Olaroiu ca trebuie sa faca fotbalul romanesc pentru a vinde jucatori pe milioane de euro! "E nevoie de putin mai mult decat in momentul de fata!" Sfat direct trimis catre Dennis Man

Cosmin Olaroiu este antrenorul roman al momentului dupa ce a castigat titlul in China cu Jiangsu.

Intrebat daca crede in potentialul jucatorilor romani de a pleca din Liga 1 pe milioane de euro, el a spus ca in acest moment e nevoie de putin mai mult.

"Eu sper sa ajugem sa vindem. Sper sa fim altfel perceputi in fotbalul mondial. Avem nevoi de rezultate. Avem de nevoie de continuitate. E nevoie de putin mai mult decat in momentul de fata pentru a vinde jucatori la pretul asta. Pana la urma, si noi ca antrenori, si jucatorii, avem acelasi pasaport. Conteaza lucrul asta", a declarat antrenorul roman.

Man a fost cel mai bun jucator din Liga 1 in actualul sezon. Olaroiu sustine ca daca va continua sa progreseze, fotbalistul FCSB-ului va avea o crestere pe masura valorii pe care o are.

"Eu cred ca Man a fost foarte bun si merita titlul. E important ca el sa digere acest titlu in modul bun. Adica sa fie un punct de start in cariera lui. Adica daca el considera ca a facut suficient de mult si titul asta e apogeul carierei lui, probabil ca nu va progresa. Dar daca il interpreteaza la modul just si e un punct de inceput pentru el, va avea o evolutie si o crestere pe masura valorii pe care o are", a spus Olaroiu pentru TelekomSport.

Tweet olaroiu Coman man tanase Citeste si: