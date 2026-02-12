Italiencele Andrea Voetter şi Marion Oberhoffer au cucerit surprinzător medaliile de aur în proba de sanie dublu feminin, miercuri seara, la Jocurile Olimpice de la Milano-Cortina, în timp ce româncele Raluca Strămăturaru şi Carmen Manolescu s-au clasat pe 9.

Voetter şi Oberhoffer au fost cronometrate după cele două manşe cu timpul de 1 min 46 sec 284/1000.

Medaliile de argint au fost obţinute de sportivele germane Dajana Eitberger şi Magdalena Matschina, la 120/1000 de învingătoare, în timp ce bronzul a revenit austriecelor Selina Egle şi Lara Kipp, favoritele cursei şi liderii Cupei Mondiale, care au încheiat la 259/1000.

Proba de dublu feminin s-a desfăşurat în premieră la Jocurile Olimpice.

Raluca Strămăturaru - la a cincea ediție de JO, Carmen Manolescu - debutantă

Româncele Strămăturaru şi Manolescu s-au clasat pe locul al nouălea (din 11 echipaje), la 2 sec 460/1000 de învingătoare.

Acesta reprezintă cel mai bun rezultat al României la JO 2026.

Dacă Strămăturaru este la a cincea sa ediţie a Jocurilor Olimpice, Carmen Manolescu este debutantă la Jocuri.