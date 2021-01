Gigi Becali, interventie de ULTIMA ORA! Ce se intampla cu Dennis Man, dupa ce turcii l-au dat ca si TRANSFERAT la Fenerbahce: "Man stie bine asta!"

In Turcia au aparut informatii potrivit carora, transferul lui Man la Fenerbahce este realizat in proportie de peste 90%.

Gigi Becali neaga orice negociere pentru Dennis Man sau Florinel Coman in aceasta iarna si asigura ca niciunul dintre cei doi nu va pleca in aceasta iarna.

FCSB este in continuare lider in Liga 1, iar Becali nu are decat un singur lucru in gand: titlul in Liga 1!

"Terminati cu ofertele pentru Dennis Man. Nu este aproape de nicio echipa. Va pun tot felul de impresari sa scrieti prostii? Pana nu castig acest campionat nu imi pleaca niciun jucator important. Man stie bine cand o sa plece.

Daca nu ii dau drumul lui Coman, de ce nu ii dau drumul lui Coman. Daca nu ii dau drumul lui Man, de ce nu ii dau drumul lui Man. Nu vreau alte discutii. Nu ma mai intrebati de plecari. Stiu eu cel mai bine ce am de facut si tot eu stiu cel mai bine cat sa cer pe Man", a spus Gigi Becali, pentru Pro Sport.

Parma si Fenerbahce au fost echipele care l-au urmarit cel mai atent pe Dennis Man in aceasta iarna.

Dupa cum WWW.SPORT.RO anunta in exclusivitate, Gigi Becali i-a stabilit lui Man pretul de vanzare de 14 milioane de euro si a pus termen limita pentru transfer data de 10 ianuarie.

Pretentiile financiare nu au fost indeplinite pana la data respectiva, iar Gigi Becali nu mai vrea sa auda de transfer pana in vara.