OFICIAL | I-a facut Fiorentina loc lui Dennis Man?! Anuntul facut de club si cerinta fanilor: "Cumparati-l pe Man, macar el poate sa dribleze"

Fiorentina este una dintre echipele care s-a interesat recent pentru transferul lui Dennis Man (22 de ani).

Dennis Man este in vizorul mai multor cluburi din Serie A, iar pe numele lui a venit chiar si o oferta, lucru dezvaluit de Gigi Becali in exclusivitate pentru PRO TV si SPORT.RO.

Una dintre echipele despre care s-a vehiculat in Italia ca l-ar dori a fost Fiorentina. Clubul din Serie A a facut in urma cu o ora anuntul oficial ca s-a despartit de Patrick Cutrone (23 de ani), care era imprumutat de la Wolves. Desi imprumutul mai era valabil pana in vara, Fiorentina a decis sa il trimita inapoi in Premier League inca din aceasta iarna.

Fanii din Florenta le cer conducatorilor sa il aduca pe Dennis Man, spunand ca echipa are nevoie de un jucator care sa fie capabil sa dribleze:

"Cu banii economisiti puteti sa il cumparati pe Dennis Man. Cel putin el poate sa dribleze un jucator.

Aruncati un ochi la toate celelalte 19 echipe din campionat. Toate au macar o rezerva mai buna decat titularul nostru pe acel post", scrie un fan pe Twitter, la anuntul facut de Fiorentina cu privire la despartirea de Cutrone.

Ecco ora con i soldi suoi risparmiati comprate dennis Man almeno lui un uomo lo salta, anche per sbaglio.

Poi fatevi dare una punta da qualsiasi squadra, tanto tutte e 19 le altre squadre hanno meglio anche la punta di riserva della nostra titolare — Kevin Curcio (@OfficialCurcio7) January 7, 2021

O singura pasa de gol a dat Cutrone in 13 meciuri jucate pentru Fiorentina. Cota de piata a atacantului e de 12 milioane de euro, potrivit Transfermarkt.

Dennis Man este golgheterul Ligii 1, cu 12 reusite si are 15 goluri in toate competitiile in acest sezon.

Pretul solicitat de Gigi Becali este de 14 milioane de euro, asa cum a anuntat in exclusivitate pentru PRO TV si SPORT.RO.

"Pentru Man am si acum oferta de 12 milioane. Adica am, dar nu ma mai intereseaza pentru ca am refuzat-o si am zis. Adica, de la 15 am scazut la 14.

Au zis ca pana pe data de 10 ianuarie o sa dea un raspuns. E din Italia.

Man cred ca va pleca... I-am spus 14. Daca da 14 pleaca, daca da 12 nu-l dau", a spus Gigi Becali, pentru PRO TV si SPORT.RO.