"E cel mai important talent de la Hagi pana in prezent!" Dennis Man, in atentia unei foste campioane a Frantei! Cine se lupta pentru transferul 'perlei' de la FCSB

Dennis Man a intrat in vizorul mai multor cluburi importante din Europa.

Fotbalistul lui Gigi Becali a fost laudat recent de jurnalistii din Spania, care l-au comparat cu Gica Hagi. Cei de la As au notat faptul ca Romania s-a entuziasmat in fata calitatilor tanarului fotbalist care este golgeterul Ligii 1.

"Exista jucatori care au toate capacitatile sa aiba succes in fotbal. Dennis Man este unul dintre ei. Este un stangaci desavarsit, care se remarca prin evolutiile sale excelente din acest sezon de Liga 1.

La doar 22 de ani, el joaca pentru FCSB si, in toate competitiile, a reusit 18 goluri si 10 assist-uri. Statistici remarcabile pentru cineva care evolueaza in banda dreapta.

Din acest motiv, Romania, o tara cunoscuta la nivel mondial, este atat de entuziasmata de calitatile acestui tanar. Manchester City ar putea deja sa-l transfere, Monchi deja l-a luat in vizor la Sevilla si va ramane mult timp cu ochii pe el", au scris spaniolii.

Evolutiile bune din acest sezon l-au propulsat pe Dennis Man in atentia mai multor cluburi importante din Europa. Printre echipele care isi doresc transferul 'perlei' lui Becali se remarca AS Roma, Parma, Zenit, Fenerbahce si AS Monaco, francezii intrand recent pe aceasta lista, potrivit AS.ro.

Favoriti sa ii obtina transferul lui Dennis Man sunt turcii de la Fenerbahce, care au anuntat ca mutarea este sigura in proportie de 97%.