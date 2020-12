Dennis Man, star si in afara terenului de fotbal! 'Perla' lui Becali, implicata in renovarea sectiei de pediatrie dintr-un spital de stat

Dennis Man (22 ani) impresioneaza si in afara terenului de fotbal!

Extrema FCSB-ului se afla alaturi de familie la Arad, acolo unde a petrecut Craciunul, insa si-a facut timp pentru a se implica intr-un proiect caritabil.

Man s-a alaturat Asociatiei Cetatea Voluntarilor, care strange fonduri pentru amenajarea sectiei de pediatrie care apartine de Spitalul Clinic Judetean din Arad.

Cel mai bine cotat fotbalist din Liga 1 a avut un mesaj pentru urmaritorii sai dupa ce a mers chiar el sa viziteze santierul sectiei de pediatrie.

"Am fost alaturi de Cetatea Voluntarilor de la primele proiecte si vazand rezultatele, am decis sa ma alatur si sa sustin neconditionat toata munca pe care acesti oameni dedicati s-au hotarat sa o depuna pentru a transforma spatiile in care sunt tratati micutii.

Vizita mea de azi de la santier m-a facut sa realizez ca si la noi se poate, ca suntem pe drumul bun si ca impreuna putem sa realizam mari schimbari. Am vazut cum un spatiu al secolului trecut se transforma intr-unul primitor si modern.

Prin aceasta postare vreau sa fac apel la voi, dragi prieteni, la toti cei care vreti sa dati o mana de ajutor ca spitalul sa fie finalizat intr-un spatiu care va aduce bucurie micutilor ce vor fi internati aici.

Te invit sa te implici si tu trimitand un SMS de 4 euro la 8864 cu textul DRAG", a scris Man pe Instagram.