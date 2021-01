Dennis Man, avertizat de fratele unui jucator de la Parma! "Nu ar fi bine sa plece la o astfel de echipa!" O singura formatie din Italia i s-ar potrivi atacantului de la FCSB

Dennis Man a fost dorit in aceasta iarna de Parma, club la care evolueaza si Valentin Mihaila.

Golgheterul Ligii 1 a intrat in vizorul mai multor echipe din Serie A in aceasta iarna, insa cea mai interesata de transfer a parut a fi Parma, lucru dezvaluit chiar de italieni.

Geraldo Alves (40 de ani), fost fundas la FCSB, crede ca ar fi o greseala ca Man sa mearga in acest moment la Parma.

Bruno Alves, fratele lui Geraldo, evolueaza la Parma din vara lui 2018.

"Nu-l vad la Parma in acest moment! Fratele meu e acolo, iar echipa traverseaza o perioada foarte grea. Au schimbat antrenorul, au multi jucatori accidentati. Nu stiu cat de bine ar fi sa plece acum la o echipa precum Parma.

Eu vad jucatorii romani evoluand mai repede in Spania decat in Italia. In Italia e un fotbal inchis, se bazeaza mult pe alergare, pe munca. Greu sa gasesti antrenori care sa te lase sa joci.

Doar Atalanta joaca un fotbal diferit fata de celelalte echipe din Italia", a spus Geraldo Alves, pentru Gazeta.

Geraldo Alves: "Nu stiu daca valoreaza cat spune Gigi Becali, dar altceva e important!"

15 milioane de euro solicita Gigi Becali in schimbul lui Dennis Man, care a ajuns la 13 goluri marcate in Liga 1.

"Nu putem spune daca valoreaza cat spune Gigi Becali. Important e ca un conducator sau antrenor sa se indragosteasca de el si sa spuna ca il place foarte mult pe jucator si ca are nevoie de el", a concluzionat Geraldo Alves.