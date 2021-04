Nedelcearu este dorit din nou in Serie A! Ar putea fi coechipier si concurent pe post cu un alt fotbalist roman

Ionut Nedelcearu se poate alatura legiunii de jucatori romani din Italia.

Sassuolo Calcio cauta un fundas central, pe care sa il transfere in aceasta vara, care sa aiba un pret accesibil. Vlad Chiriches (31 ani) are nevoie de perioade de pauza la intervale regulate pentru a nu se accidenta, Filippo Romagna (23 ani / imprumutat de la Bologna) s-a accidentat grav la rotula, iar Federico Peluso (37 ani) se poate retrage la finalul sezonului, cand ii expira contractul cu "neroverdi". Emilianii ii mai au in lot pe stoperii Gian Marco Ferrari (29 ani) si Kaan Ayhan (26 ani), infectati cu coronavirus in acest moment, si pe brazilianul Marlon (26 ani). Desi ii are imprumutati pe Edoardo Goldaniga (Genoa / 27 ani), Giangiacomo Magnani (Hellas Verona / 25 ani), Riccardo Marchizza (Spezia / 23 ani), Andrea Meroni (Pisa / 24 ani) si Luca Ravanelli (Cremonese / 24 ani), se pare ca acestia nu vor fi opriti in lot in aceasta vara si vor fi din nou cedati temporar.

Antrenorul Roberto De Zerbi, care a jucat la CFR Cluj (2020-2012) si cunoaste bine fotbalul romanesc, a lucrat impreuna cu Giovanni Rossi, directorul sportiv al clubului, pentru a alcatui o lista scurta de transferuri, in anticiparea urmatoarei perioade de mercato. Pe ea s-ar afla si internationalul roman Ionut Nedelcearu, care a fost aproape, in ultimii ani, de un transfer la cluburilor italiene AS Roma si Brescia, care ar fi facut oferte concrete catre FC Ufa, dar formatia rusa le-a refuzat. Sassuolo ocupa locul 9 in Serie A, cu sanse minime de a prinde un loc in editia viitoare a cupelor europene si fara grijile retrogradarii, asa ca incepe din timp sa isi schiteze lotul pentru sezonul urmator. Clubul este finantat de Mapei, una dintre cele mai mari companii de materiale de constructii la nivel de mondial, cu venituri de aproape 3 miliarde de euro pe an si cu peste 10.000 de angajati.

NEDELCEARU ESTE TITULAR LA AEK ATENA SI ESTE COTAT LA 2 MILIOANE DE EURO

In actuala stagiune, "Nede" are 27 de prezente si 1 gol pentru AEK Atena, echipa care ocupa locul al cincilea in Super Liga greaca, cu 48 de puncte acumulate dupa 28 de etape, fiind in spatele celor de la Olympiakos (73p), Aris Salonic (54p), PAOK Salonic (50p) si Panathinaikos (49p). Romanul a lipsit la partida cu PAOK, din cauza cumulului de cartonase galbene, iar echipa sa a pierdut cu 3-1, si a fost introdus in ultima jumatate de ora cu Olympiakos, la scorul de 4-0 pentru adversari, reusind sa limiteze proportiile scorului (1-5), iar in meciul cu Aris, programat duminica, este anuntat titular.

Ionut Nedelcearu (24 ani) poate evolua ca fundas central si inchizator. El a jucat la Dinamo (2014-2018), FC Ufa (2018-2020) si AEK Atena (2020-2021). Are 19 meciuri si 1 gol pentru nationala U21, cu care a ajuns pana in semifinalele Euro 2019, si a strans 13 selectii si 2 goluri pentru reprezentativa de seniori. A fost cumparat de AEK Atena din Rusia, in octombrie 2020, pentru 550.000 de euro, iar acum este cotat la 2 milioane de euro. Fundasul este reprezentat de firma de impresariat germana RW Sport Concept, dar ar putea colabora pentru mutarea in Serie A cu Ioan Becali, cel care i-a fost agent mai bine de 10 ani si care i-a transferat recent in Italia pe Valentin Mihaila (8.5 mil. euro) si pe Dennis Man (13 mil. euro).

AVEM ZECI DE JUCATORI ROMANI IN SERIE A SI SERIE B

Italia este tara europeana unde evoleaza cei mai multi fotbalisti romani, in primele doua ligi fiind legitimati Ionut Radu, Lado Akhalaia (Inter Milano), Radu Dragusin (Juventus), Suf Podgoreanu (AS Roma), Radu Stefan (Lazio), Vlad Chiriches, Zoran Mitrov, Iulius Marginean (Sassuolo), Matei Ilie (Hellas Verona), Claudiu Micovschi (Genoa, imprumutat la Reggina), Daniel Dumbravanu (Genoa), Eduard Dutu, Louis Munteanu (Fiorentina), Razvan Sava, Andrei Gheralia (Torino), Razvan Marin (Cagliari), Dennis Man, Valentin Mihaila (Parma), Denis Dragus (Crotone), Alexandru Borbei (Lecce), Vasile Mogos (Chievo), Marius Marin (Pisa), Adrian Stoian (Ascoli), Vladislav Blanuta (Pescara) si Vlad Dragomir (Virtus Entella).