BREAKING NEWS: EXCLUSIV | Dennis Man pleaca de la FCSB! Gigi Becali, REACTIE de ULTIMA ORA: "Astept raspunsul din partea lor!" In ce campionat va ajunge atacantul

Gigi Becali spune ca Dennis Man va pleca in aceasta iarna de la FCSB.

Intr-un interviu acordat exclusiv pentru PRO TV si WWW.SPORT.RO, Gigi Becali a oferit ultimele detalii despre transferul lui Dennis Man.

Patronul FCSB-ului crede ca Man va pleca in aceasta iarna, un raspuns final urmand sa vina de la echipa care il doreste, pana pe data de 10 ianuarie.

Oferta venita pe numele lui Man este din Italia, insa Gigi Becali nu a dezvaluit numele echipei.

Cert este ca italienii au pus deja 12 milioane de euro pe masa pentru transferul lui Man, dar Gigi Becali cere 14 milioane, pret fix.

Raspunsul final va veni pana pe data de 10 ianuarie si Gigi Becali crede ca transferul se va face:

"Eu cred ca Man va pleca primul. Pentru Man am si acum oferta de 12 milioane. Adica am, dar nu ma mai intereseaza pentru ca am refuzat-o si am zis. Adica, de la 15 am scazut la 14.

A zis ca pana pe data de 10 ianuarie o sa dea un raspuns. E din Italia.

Man cred ca va pleca... I-am spus 14. Daca da 14 pleaca, daca da 12 nu-l dau", a spus Gigi Becali, pentru PRO TV si SPORT.RO.

Dennis Man este cel mai bine cotat fotbalist din Liga 1, fiind evaluat la 6.5 milioane de euro, potrivit Transfermarkt.

15 goluri si 7 pase decisive a reusit Man pentru FCSB, in 16 meciuri jucate in acest sezon. Man este golgheterul Ligii 1 in acest sezon, cu 12 reusite in primele 15 etape.