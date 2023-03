Atacantul Ianis Dobrescu (15 ani) este considerat următorul mare talent al fotbalului românesc. Aceste evoluează la CS Primavera Deva, a fost selecționat la echipa națională U15 și poate evolua ca atacant sau extremă stânga

Genoa, un club prietenos cu fotbaliștii români

Anul trecut, s-a scris că tânărul era monitorizat de scouterii lui Juventus, AC Milan, Borussia Dortmund și ai altor cluburi din Bundesliga, dar impresarul Florin Manea spune că el i-a impresionat pe oficialii de la Genoa, unde a fost în probe recent, și că va semna cu clubul italian, la începutul anului viitor, când va împlini 16 ani.

La formația din Genova, cel mai vechi club de fotbal din Peninsulă și campioană a Italiei de nouă ori, evoluează trei internaționali români de seniori, Radu Drăgușin (21 de ani), George Pușcaș (26 de ani) și Denis Drăguș (23 de ani), iar în trecut au mai fost legitimați conaționalii Emil Micossi (1932-1933), Victor Pepoli (1933-1934), Dan Petrescu (1993-1994), Paul Codrea (2001-2003), Marius Sava (2001), Adrian Mihalcea (2002-2003), Valentin Năstase (2002-2004), Claudiu Niculescu (2002-2003), Adrian Stoian (2013-2014) și Claudiu Micovschi (2020-2021).

"Am fost cu Ianis Dobrescu la Genoa, a impresionat acolo"

"Am fost cu Ianis Dobrescu la Genoa. A impresionat acolo. A stat și cu Radu, și cu Pușcaș, cu Drăguș. Radu a venit și la unul dintre antrenamente, erau copiii extaziați că a venit un senior să-i urmărească. Au încercat să joace cât mai bine, când l-au văzut la antrenament. Îl întrebau pe Ianis de unde îl cunoaște pe Drăgușin, el le-a spus că au același impresar.

Când va face 16 ani, în ianuarie 2024, probabil că vom alege să rămânem la Genoa. Mai sunt cluburi interesate, dar Genoa e un club bun, unde se poate dezvolta corespunzător. Chiar glumeam cu un om din staff-ul lui Genoa, spunea că ei l-au văzut la antrenamente și să nu îl mai bage la trial, ca să nu-l vadă alte cluburi. Erau o grămadă de scouteri și au vrut să nu-l mai bage la meci.

"Drăgușin, unul dintre puținii juniori care au reușit să se mențină la nivelul acela"

Nu e ușor pentru un junior român să facă pasul în Italia. A spus și el că a fost foarte greu, l-au pus preparatorii fizici de la echipa mare la niște teste pe care unii seniori nu le iau. Au fost impresionați de calitățile lui și de forța nativă pe care o are. E un traseu lung pe care îl are în față, dar mă bucur are un model, pe Radu Drăgușin.

Radu e unul dintre puținii juniori români care au plecat în străinătate la vârste fragede, la academii importante, și care au reușit să se mențină la nivelul acela. Am văzut că și Ricardo Farcaș, care a fost la juniorii lui Ajax și SPAL, a plecat de la Siena și s-a întors la FC Bihor. Alibec, Brănescu, Himcinshi, Răzvan Popa, Bălașa, Louis Munteanu... Sunt zeci de cazuri. Poate mai e Pașcanu, care joacă în Spania, dar Ponferradina stă rău anul acesta", a declarat Florin Manea pentru Sport.ro.

Text - Gabriel Chirea / Foto - arhivă personală, Gabriel Chirea