Se lucreaza in secret transferul lui Man?! Oficialii unei SUPER ECHIPE s-au intalnit pentru a discuta mutarea! TOTUL a fost dezvaluit: anunt de ultima ora

Oficialii lui Fenerbahce Istanbul ar fi discutat in cadrul unei intalniri despre posibilitatea de a-l transfera pe Dennis Man de la FCSB.

Dennis Man are inca sanse mari sa o paraseasca pe FCSB in aceasta iarna. Fenerbahce, club care si-a mai manifestat interesul pentru Man si in trecut, a organizat o intalnire speciala in cadrul clubului si au discutat despre atacantul ros-albastrilor.

Potrivit publicatiei Fotospor.com, directorul sportiv al lui Fenerbahce, Emre Belozoglu, a avut o intalnire cu conducerea clubului, iar principalul subiect de discutie a fost Dennis Man.

Nu este prima oara cand Fenerbahce se intereseaza de transferul lui Man. In luna decembrie a anului trecut, turcii au facut chiar si o oferta oficiala pentru 'perla' FCSB-ului, care a fost insa refuzata de Gigi Becali. Suma oferita atunci era de 5 milioane de euro, plus 15% dintr-un eventual transfer.

La acea vreme, fanii lui Fenerbahce au luat foc si au cerut cu insistenta pe retelele de socializare ca transferul lui Man sa se faca.

Ramane de vazut daca oficialii clubului vor veni cu o noua propunere pentru FCSB. Cert este ca pretul cerut de Gigi Becali este mult peste ultima oferta facuta de turci. Nu mai putin de 15 milioane de euro solicita patronul ros-albastrilor in schimbul golgheterului din Liga 1.

6.5 milioane de euro este cota de piata a lui Man, conform Transfermarkt.