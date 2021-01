"Marea bijuterie a fotbalului romanesc! Cel mai puternic progres de la Gica Hagi!" Spaniolii i-au facut analiza lui Dennis Man! Ce scriu jurnalistii de la AS si la ce echipe spun ca ar putea ajunge

Dennis Man este cel mai in forma jucator din Liga 1 si jurnalistii spanioli l-au inclus intr-un top special.

Man are 13 goluri si 4 pase decisive in acest sezon de Liga 1, iar spaniolii de la AS.com l-au inclus intr-un top al jucatorilor care au rezultate foarte bune la echipele de club pentru care evolueaza.

De Man se intereseaza mai multe echipe importante din Europa, Fenerbahce fiind in acest moment marea favorita sa il transfere, iar spaniolii i-au facut o scurta analiza a jocului.

"Nu este atacant, dar are 18 goluri si 10 pase decisive: cel mai puternic progres de la Gica Hagi", titreaza AS.com.

In continuare, jurnalistii spanioli mai scriu:

"Dennis Man este o extrema dreapta la Steaua Bucuresti care, la 22 de ani, este marea bijuterie si speranta a fotbalului romanesc.

Exista jucatori care par sa aiba totul pentru a reusi in fotbal. Dennis Man este unul dintre ei. Este un stangaci foarte complet care iese in evidenta in acest sezon in campionatul Romaniei. La 22 de ani, joaca la Steaua Bucuresti si are 18 goluri si si 10 pase decisive in 22 de meciuri, in toate competitiile. Cifre foarte bune pentru cineva care evolueaza in flancul drept."

In continuare, AS scrie si de interesul unor echipe uriase pentru Man, precum Manchester City sau Sevilla si spun ca in curand va urma un pas important in cariera jucatorului.