Dennis Man, despre meciul care a SOCAT lumea: "Nu ne venea sa credem. A fost foarte ciudat!" Starul lui Becali a analizat meciurile din acest sezon

Vedeta FCSB-ului a vorbit despre cele mai importante momente prin care a trecut echipa ros-albastra in acest sezon.

Fotbalistul de 22 de ani si-a adus aminte de 'socul' din preliminariile Europa League cu Backa Topola. Meciul disputat in Serbia a fost unul dintre cele mai dramatice din ultimii ani in fotbalul european.

Ros-albastrii au reusit sa se califice la loviturile de departajare dupa ce la finalul celor 120 de minute tabela arata un incredibil 6-6.

Man, care a avut un sezon de vis pana in acest moment, reusind sa marcheze 12 goluri si sa ofere 6 pase decisive in 14 meciuri in Liga 1, a dezvaluit ca in lotul echipei lui Toni Petrea a existat o tensiune uriasa inaintea acestui meci, din cauza problemelor de lot.

"A fost o atmosfera foarte tensionata la meciul cu Backa Topola, am pierdut jucatori importanti chiar inainte de joc. Ne uitam unul la altul si nu ne venea sa credem. A fost un meci foarte ciudat", a spus Man potrivit ProSport.

Aceasta victorie uriasa a echipei lui Becali le-a dat aripi jucatorilor care, dupa aceasta calificare, au legat sapte victorii consecutive in Liga 1, prima din aceasta serie fiind chiar impotriva marilor rivali de la Dinamo.

Acest sir de victorii a fost insa intrerupt de infrangerea de la Cluj impotriva campioanei CFR, scor 0-2.

Man a analizat infrangerea din Gruia, explicand ca echipa sa ar fi putut primi un penalty in startul meciului si a explicat cat de mult inseamna o victorie impotriva rivalei din Stefan cel Mare.

"Nu cred că ne-a surprins cu nimic CFR la meciul direct, când am pierdut 0-2, am avut penalty în minutul 4, jocul era altfel, ieșeau la joc și, când erau spații, e greu să ne oprească cineva.

Sperăm să ne luăm revanșa și să luăm titlul E clar, când pierzi un derby cu Dinamo supărarea e dublă. Când câștigi bucuria e de 4 ori mai mare. Încerci să dai totul că să câștigi acel meci", a adaugat fotbalistul FCSB-ului.