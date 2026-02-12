Trupa milaneză se pregătește de o restructurare a lotului la finalul lunii iunie 2026, când expiră înțelegerile mai multor jucători cu greutate. Din grupul format din Yann Sommer, Francesco Acerbi, Stefan De Vrij, Matteo Darmian și Henrikh Mkhitaryan, doar mijlocașul armean are șanse concrete să primească o nouă ofertă din partea conducerii. Pentru ceilalți patru, „aventura” la formația „nerazzurra” ar putea ajunge la final.

Decizia de a-i prelungi șederea veteranului armean este influențată direct de modul în care acesta este utilizat de tehnicianul român. Chiar dacă a avansat în vârstă și concurează pe post cu jucători precum Petar Sucic sau Piotr Zielinski, mijlocașul rămâne o piesă centrală în angrenajul echipei. El a fost titularizat în 11 dintre cele 20 de meciuri de campionat în care a fost apt de joc, absentând o lună doar din cauza unei accidentări musculare. Situația este similară și în Liga Campionilor, unde a bifat trei prezențe în primul „11”, inclusiv în meciurile importante cu Liverpool și Borussia Dortmund.

Polivalența, atuul principal pentru sistemul lui Chivu

Mkhitaryan este apreciat în mod special pentru inteligența sa tactică și capacitatea de a acoperi toate rolurile la mijlocul terenului. În meciul de Cupa Italiei cu Torino, antrenorul român l-a folosit pe postul de coordonator de joc, iar fotbalistul a răspuns perfect sarcinilor. Mai mult, armeanul este considerat o variantă ideală pentru poziția de susținător al atacantului, în cazul în care staff-ul tehnic va decide să pună în aplicare sistemul 3-4-2-1, rol pe care l-a mai îndeplinit cu succes de-a lungul carierei.

Jucătorul este relaxat în privința viitorului și pare hotărât să își încheie cariera la cel mai înalt nivel în tricoul actualei sale formații, excluzând din start oferte exotice sau un transfer în campionate mai slab cotate. Încă din vara anului trecut, mijlocașul și-a făcut cunoscute intențiile.

„Nu vreau să scad nivelul, nu mă voi întoarce să joc în Armenia și destinații precum Arabia nu mă interesează”, a explicat Mkhitaryan.

În acest context, încheierea contractului cu Inter ar putea coincide cu retragerea lui Henrikh Mkhitaryan din fotbal, însă această decizie ar putea fi amânată de o nouă ofertă venită de la clubul pregătit de Cristi Chivu.