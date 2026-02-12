Aliji a ajuns în Ștefan cel Mare în sezonul 2018-2019 și a bifat 16 meciuri în tricoul „câinilor”.

Născut în Macedonia, crescut în Elveția și cu experiență importantă în Europa, fundașul are în palmares trei titluri în Elveția, o Cupă a Ungariei, o Cupă a Albaniei și o Cupă a Liechtensteinului.

A făcut parte din lotul Albaniei la EURO 2016 și EURO 2024, fără să apuce însă să joace.

Plecat de la Dinamo, e titular la noua echipă și e la un pas de un nou trofeu

Acum, la Dinamo City, este titular constant. În actualul sezon a strâns 15 meciuri și a evoluat din primul minut în toate cele șase partide din preliminariile UEFA Conference League.

Formația sa este foarte aproape de semifinalele Cupei Albaniei. Dinamo City s-a impus cu 2-0 pe terenul celor de la KF Tirana, în prima manșă a sferturilor.

Vila a deschis scorul în minutul 76, iar Bregu a închis tabela în prelungiri, în minutul 93. Aliji a intrat pe final, în minutul 87, și a contribuit la menținerea avantajului până la ultimul fluier. Returul este programat pe 4 martie.

În total, Naser Aliji are 54 de apariții pentru Dinamo City și un assist. De-a lungul carierei a mai evoluat la Basel, Kaiserslautern, FC Voluntari, Honved sau Vaduz, depășind 350 de meciuri oficiale în toate competițiile.