Dennis Man, despre ce ii lipseste pentru a obtine un transfer important! "Sunt constient ca mai am nevoie sa lucrez la asta"

Dennis Man este golgeterul Ligii 1 dupa primele 15 etape ale sezonului 2020/21.

Fotbalistul celor de la FCSB este si cel mai valoros jucator din campionat, fiind cotat la 6,5 milioane de euro de catre site-ul de specialitate transfermarkt.com.

Zvonurile despre ofertele primite de Gigi Becali pentru "perla" echipei ros-albastre au curs in acest an, de el fiind interesate mai multe cluburi din Europa. Tanarul fotbalist considera, insa, ca mai are de lucru pana sa prinda un transfer important.

Dennis Man a declarat ca trebuie sa isi imbunatateasca forta, observand nivelul ridicat al fotbalului practicat in campionatele puternice de pe continent.

"Cred ca in primul rand mai trebuie sa lucrez la forta. Sunt constient ca mai am nevoie de forta. Vad ce se intampla in alte campionate. Nu e deloc usor sa joci la un nivel foarte mare. Muncesc zi de zi la acest lucru si sper ca in momentul in care voi primi o oferta de afara si voi fi si lasat sa plec, sa fiu pregatit din punct de vedere fizic.

Nu este usor, oamenii cred ca ne este usor, dar noi avem un program bine stabilit. De dimineata ajungem la baza, luam micul dejun, iar apoi mergem imediat in sala de forta, ne pregatim pentru antrenament. Cred ca petrecem aproximativ 5-6 in baza sportiva, la care se adauga orele de refacere dupa. Pierdem mult timp, dar asta face fotbalul sa fie frumos. Cand joci in fata tribunelor pline si castigi meciurile, este ceva deosebit", a declarat Dennis Man, potrivit GSP.

In primele 15 etape ale Ligii 1, "perla" lui Becali a reusit 12 goluri, fiind lider in topul celor mai buni marcatori ai sezonului.

Primul meci oficial din 2021 al ros-albastrilor este programat pe 15 ianuarie, cand FCSB primeste vizita celor de la Astra.