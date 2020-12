"15 milioane de euro e o suma mare!" Dennis Man vorbeste despre pretul pe care Becali il cere in schimbul sau! Ce spune golgheterul FCSB-ului

Dennis Man (22 ani) este cel mai bun fotbalist din Liga 1!

Starul ros-albastrilor este golgheter in Liga 1 cu 12 reusite in acest sezon in 14 meciuri jucate. Mai mult decat atat, extrema are si 6 pase de gol.

Votat 'Fotbalistul Anului 2020' pentru ProSport, la o saptamana dupa ce a primit titlul de 'Fotbalistul Anului' in Gala Gazetei, Man a vorbit despre pretul pe care Gigi Becali il cere pentru el, dar si despre criticile primite.

"Sunt imun la ce se scrie. La inceput ma deranja daca se scria negativ, daca se scria pozitiv eram fericit, acum sunt echilibrat.

E o suma mare cea de 15 milioane de euro avansata de Gigi Becali. Ramane ca eu sa ma antrenez, sa muncesc, cand va fi momentul sa plec...Sa cada toti de comun acord.

Sansele sunt egale la titlu cu Craiova si cu CFR. Suntem pe un drum bun, suntem pe locul 1 si sper sa ramanem acolo si sa luam titlul. Sunt multumit, nu ma gandeam ca o sa marchez asa mult pana la sfarsitul turului", a spus Man pentru Pro Sport.

Intrebat de echipa nationala si noii selectioneri, Dennis Man a raspuns sincer: "Imi place la Mirel Radoi ca stie sa faca atmosfera, e un antrenor tanar, ne intelegem bine. E pe stilul celor tineri si imi place asta, Adi Mutu la fel, e un antrenor foarte tanar, stie sa ne motiveze, ne da sfaturi, ceea ce pentru un tanar e foarte important.

Nu m-a deranjat ca nu am fost lasat la tineret pentru meciul cu Danemarca, am fost fericit ca am revenit la nationala mare. Aveam emotii, dar aveam incredere in cei de la tineret. Imi si doream sa fiu acolo, dar ma bucuram si ca sunt la echipa mare. Ma bucur ca s-au calificat, asta e tot ce conteaza".