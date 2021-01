DEADLINE pentru transferul lui Dennis Man! Cat este dispus Gigi Becali sa mai astepte cele 14 milioane de euro pentru 'perla' de la FCSB 

Dennis Man a avut un inceput de sezon perfect in 2020.

Fotbalistul de la FCSB a impresionat cu evolutiile sale si a reusit 12 goluri, devenind golgeterul Ligii 1. Datorita acestor prestatii, Man a intrat in atentia mai multor cluburi din Serie A, cum ar fi AC Milan, Fiorentina, Parma si AS Roma.

Potrivit AS.ro, Gigi Becali a impus un termen limita pana la care se poate face transferul lui Dennis Man. Patronul ros-albastrilor vrea ca cele 14 milioane de euro pe care le cere pentru 'perla' lui sa fie platite pana vineri, 15 ianuarie. In caz contrar, mutarea nu se va mai face.

Daca negocierile nu se concretizeaza pana la finalul acestei saptamani, Becali este hotarat sa-l pastreze pe Man cel putin pana la finalul acestui sezon, in care FCSB are ca obiective castigarea campionatului si calificarea in Champions League.

Dennis Man este cotat in prezent la 6,5 milioane de euro, potrivit site-ului transfermarkt.com, fiind cel mai valoros fotbalist roman.