Cele două echipe și-au dat întâlnire în ultima rundă din faza grupelor Cupei României. La capătul celor 90 de minute, CFR Cluj și Rapid au împărțit punctele: ardelenii au înaintat în faza eliminatorie, iar giuleștenii au fost eliminați.

A dat Rapid lovitura?! ”E jucător bun, îi va ajuta mult”

În actul secund, Costel Gâlcă, antrenorul Rapidului, l-a introdus pe suprafața de teren pe Talisson, brazilianul cotat la 500.000 de euro de site-urile de specialitate care a semnat cu echipa din Grant un contract valabil până în 2028 în această iarnă.

Talisson a intrat în locul lui Daniel Paraschiv și a avut câteva acțiuni importante la poarta feroviarilor. Cu el în teren, Rapid a primit gol în minutul 66 și a marcat în minutul 88 (Alexandru Pașcanu).

Florin Prunea, fost internațional român, crede că Talisson îi va ajuta pe giuleșteni în noul sezon. Mai mult decât atât, Prunea a evidențiat că și Olimpiu Moruțan a bifat o nouă evoluție bună în tricoul Rapidului.

”Mi-a plăcut Talisson, bun jucător. Talisson îi va ajuta destul de mult, Moruțan a jucat bine din nou”, a spus Florin Prunea, potrivit digisport.

Pentru Rapid urmează meciul cu Farul Constanța de duminică, din etapa #27 a Superligii României. Confruntarea va avea loc de la 17:00 și va putea fi urmărită în format LIVE TEXT atât pe Sport.ro, cât și pe Facebook Sport.ro.