Inter Milano, echipa antrenată de Cristi Chivu, caută un înlocuitor pentru portarul elveţian, Yann Sommer. Acesta urmează să se despartă de actualul lider din Serie A la finalul sezonului.

În acest context, a fost ales deja noul portar. Vorbim despre internaționalul italian, Guglielmo Vicario, goalkeeper-ul de la Tottenham. Informația a fost oferită de presa italiană și preluată de Agerpres.

Vicario, achiziționat de Tottenham în 2023, de la Empoli, a disputat peste 100 de meciuri în tricoul londonezilor, în toate competiţiile. El are cinci selecţii în naţionala Italiei, unde este rezerva lui Gianluigi Donnarumma (Manchester City).

Gazzetta dello Sport a precizat că Inter Milano e favorită în obţinerea semnăturii lui Vicario, de care este interesată însă şi Juventus Torino.

Cele două rivale din Serie A se înfrunta în Derby d'Italia, sâmbătă (ora 21:45), pe San Siro, dar s-ar putea confrunta şi în afara terenului, în perioada de transferuri din vară, a notat publicaţia italiană.