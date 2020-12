Cluburile din Serie A se BAT pentru Dennis Man! Inca o echipa din Italia este interesata de starul lui Becali! Anuntul presei

Gigi Becali a dezvaluit ca a primit o oferta de 12 milioane de euro din Italia pentru vedeta FCSB-ului.

Patronul echipei ros-albastre a spus ca a refuzat oferta, intrucat doreste sa obtina minim 14 milioane de euro pentru golgheterul Ligii 1.

"Eu cred ca Man va pleca primul. Pentru Man am si acum oferta de 12 milioane. Adica am, dar nu ma mai intereseaza, pentru ca am refuzat-o. Adica, de la 15 am scazut la 14. A zis ca pana pe data de 10 ianuarie o sa dea un raspuns. E din Italia. Man cred ca va pleca… I-am spus 14. Daca da 14 pleaca, daca da 12 nu-l dau", a declarat Becali pentru PRO TV.

S-a aflat ca echipa interesata de servicile golgheterului Ligii 1 ar fi Fiorentina, chiar unul dintre site-urile apropiate de echipa viola, fiorentinauno.com, confirmand aceasta informatie. Fosta echipa a lui Adrian Mutu se pare insa ca va avea concurenta serioasa pentru semnatura fotbalistului de 22 de ani.

Presa din Italia anunta ca si Sampdoria ar fi intrat in cursa pentru semnatura lui Dennis Man.

Jurnalistii de la ClubDoria46 afirma ca exista un interes din partea echipei lui Ferrero pentru roman, in contextul in care antrenorul Claudio Ranieri a cerut in aceasta perioada de transferuri intariri in zona ofensiva.