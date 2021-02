Dinamo, pe lista colosilor adormiti ai Europei. Marile cluburi care nu au mai castigat titlul national in ultimul deceniu

"Cainii rosii" se gasesc pe lista echipelor cu nume care nu au mai iesit campioane in ultimii 10 ani, alaturi de Milan, Arsenal, Sporting, Rangers, Marseille, Panathinaikos, Split sau TSKA Sofia.

Ultimul deceniu a zguduit clasamentele fotbalului european, fie prin influxul de fonduri din partea unor companii si patroni bogati, fie prin slaba administrare a unor cluburi istorice, fie prin inovatiile promovate de alte echipe. Multe campionate europene au fost dominate autoritar de una-doua echipe, asa cum a fost cazul in Italia (Juventus), Spania (Real Madrid - FC Barcelona), Scotia (Celtic), Franta (PSG), Austria (RB Salzburg), Croatia (Dinamo Zagreb), Polonia (Legia Varsovia), Belgia (Anderlecht - Club Brugge), Grecia (Olympiakos), Elvetia (FC Basel - Young Boys), Ungaria (Ferencvaros - Fehervar), Bulgaria (Ludogoret) sau Belarus (BATE Borisov).

In Romania, Dinamo, clubul aflat in activitate in Liga 1 cu cel mai bun palmares, 18 titluri de campioana, a avut, in ultimul deceniu, un traseu descendent. Dupa titlul castigat de "spartanii" lui Mircea Rednic, in 2007, Dinamo a trecut prin doua schimbari de actionariat si se pregateste sa o realizeze pe a treia, conducatorii au fost condamnati pentru fraudarea clubului, societatea a intrat si iesit din insolventa si acuza, in continuare, grave probleme financiare si organizatorice. De la "dubla" cu Lazio pentru calificarea in grupele Champions League, Dinamo s-a indepartat de titlul in Liga 1 si se lupta de patru sezoane sa acceada in play-off-ul campionatului, dominat in aceasta perioada de rivalele CFR Cluj si FCSB, dar declinul "ros-albilor" pare sa faca parte dintr-un fenomen mai amplu.

CLUBURILE EUROPENE CARE NU S-AU MAI IMPUS IN CAMPIONATELE INTERNE IN ULTIMUL DECENIU:

Arsenal (Anglia) - ultimul titlu de campioana a fost castigat in sezonul 2003-2004 / in total, 13 campionate

Glasgow Rangers (Scotia) - ultimul titlu de campioana, in sezonul 2010-2011 / in total, 54 de campionate

Sporting Lisabona (Portugalia) - ultimul titlu de campioana, in sezonul 2001-2002 / in total, 18 campionate

Inter Milano (Italia) - ultimul titlu de campioana, in sezonul 2009-2010 / in total, 18 campionate

AC Milan (Italia) - ultimul titlu de campioana, in sezonul 2010-2011 / in total, 18 campionate

Olympique Marseille (Franta) - ultimul titlu de campioana, in sezonul 2009-2010 / in total, 9 campionate

Olympique Lyon (Franta) - ultimul titlu de campioana, in sezonul 2007-2008 / in total, 7 campionate

Valencia (Spania) - ultimul titlu de campioana a fost castigat in sezonul 2003-2004 / in total, 6 campionate

Standard Liege (Belgia) - ultimul titlu de campioana, in sezonul 2008-2009 / in total, 10 campionate

Rapid Viena (Austria) - ultimul titlu de campioana, in sezonul 2007-2008 / in total, 32 de campionate

Panathinaikos Atena (Grecia) - ultimul titlu de campioana, in sezonul 2009-2010 / in total, 20 campionate

Dinamo Bucuresti (Romania) - ultimul titlu de campioana, in sezonul 2006-2007 / in total, 18 campionate

Brondby (Danemarca) - ultimul titlu de campioana, in sezonul 2004-2005 / in total, 10 campionate

Grashopper Zurich (Elvetia) - ultimul titlu de campioana a fost castigat in sezonul 2002-2003 / in total, 27 campionate

FC Zurich (Elvetia) - ultimul titlu de campioana a fost castigat in sezonul 2008-2009 / in total, 12 campionate

TSKA Sofia (Bulgaria) - ultimul titlu de campioana, in sezonul 2007-2008 / in total, 31 de campionate

Levski Sofia (Bulgaria) - ultimul titlu de campioana, in sezonul 2008-2009 / in total, 26 de campionate

MTK Budapesta (Ungaria) - ultimul titlu de campioana, in sezonul 2007-2008 / in total, 23 de campionate

Dinamo Minsk (Belarus) - ultimul titlu de campioana, in sezonul 2004 / in total, 7 campionate (+ 1 in perioada URSS)

Wisla Cracovia (Polonia) - ultimul titlu de campioana, in sezonul 2010-2011 / in total, 14 campionate

Hajduk Split (Croatia) - ultimul titlu de campioana, in sezonul 2004-2005 / in total, 6 campionate (+9 in perioada Iugoslaviei)

Dinamo Tirana (Albania) - ultimul titlu de campioana, in sezonul 2009-2010 / in total, 18 campionate

IFK Goteborg (Suedia) - ultimul titlu de campioana, in sezonul 2007 / in total, 18 campionate