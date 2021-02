Situatia de la Dinamo este in continuare dificila! "E o nebuloasa! Spaniolii sunt in continuare in club!" Cum se pot intelege cu Contra

Ionel Danciulescu a vorbit despre situatia actuala de la Dinamo.

Managerul academiei de juniori din Stefan cel Mare considera ca singura solutie este ca Pablo Cortacero sa cedeze actiunile catre cei din DDB.

"Acest club este in picioare datorita suporterilor. Daca nu ar fi fost ei, Dinamo nu ar mai fi reusit sa functioneze. Licenta va fi luata pentru ca cei din DDB sunt la butoane. Mai sunt mari dinamovisti care ajuta clubul, iar Dinamo are garantia ca va obtine licenta pentru ca domnul Nicolae Badea este alaturi de echipa. Exista o singura rezolvare. Partea spaniola sa cedeze actiunile catre suporteri, iar eu sunt siguri ca ei vor putea sa gaseasca dinamovisti care vor putea ajuta clubul. Alta solutie nu exista.

Cu partea spaniola nu poti sa discuti, au spus numai minciuni. Este o nebuloasa. Spaniolii sunt in continuare in club, vor urma tot felul de procese, lucrurile vor taragana. Lucrurile nu se duc spre un fagas normal. Daca ei vor continua si vor merge inainte, in aceasta situatie, nu vad o finalitate buna a lucrurilor" a declarat Ionel Danciulescu la Gazeta Sporturilor.

De asmenea, Danciulescu considera ca daca se va discuta cu fostul antrenor, Cosmin Contra, cele dou parti vor ajunge la o intelegere.

"Fiecare isi gestioneaza cum stie mai bine viata. Eu ma gandesc ca daca vei vorbi cu Contra, cu siguranta se va ajunge la o intelegere si nu cred ca se va crampona la toata suma de bani. El pana la urma a renuntat la o parte si nu a cerut tot contractul. Daca cei din DDB vor vorbi cu Cosmin, vor ajunge la o intelegere", a spus Danciulescu.