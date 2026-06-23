După o revenire în Europa care a durat doar un sezon, Thiago Silva părăseşte FC Porto şi se întoarce la Fluminense, clubul la care s-a format, la vârsta de 41 de ani.

Thiago Silva se întoarce la Fluminense!

Thiago Silva se întoarce acasă, şi de data aceasta, poate definitiv.

La 41 de ani, după şase luni petrecute la FC Porto şi un titlu în campionatul portughez, al 33-lea său trofeu, "O Monstro" a semnat, încă o dată, cu Fluminense, clubul său din copilărie.

Jucătorul care a declarat că vrea "să termine cu un titlu la Cupa Mondială" nu a fost inclus în lotul de 26 de jucători al lui Carlo Ancelotti pentru Cupa Mondială din Statele Unite, în ciuda prestaţiilor sale bune la clubul portughez, scrie News.ro.

El a jucat 149 de meciuri în Serie A braziliană.