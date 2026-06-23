FCSB a anunțat mai multe mișcări de trupe pentru perioada de mercato din această vară. Gigi Becali, patronul celor de la FCSB, are ambiții mari pentru sezonul următor, după ce a ratat prezența în play-off în stagiunea 2025-2026.

Se pun la cale transferuri importante, iar finanțatorul FCSB afirma că vrea să aducă nu mai puțin de șase jucători la echipa sa.

FCSB a refuzat, în cele din urmă, transferul lui Anderson Ceara de la FK Csikszereda

Asta înseamnă că vor exista și plecări numeroase, pentru că stafful tehnic și conducerea au ținut să sublinieze faptul că îi urmăresc atent pe jucători în ultimele partide din sezonul precedent, iar în funcție de evoluții vor fi păstrați sau nu și în sezonul următor.

Printre achizițiile din această vară s-a numărat, în primă fază, și Anderson Ceara! Conducerea fostei campioane a României a dat ca sigur transferul brazilianului de la FK Csikszereda... doar pentru câteva zile!

În cele din urmă, fotbalistul nu a trecut de vizita medicală, iar FCSB a refuzat repetarea examinării. Astfel, transferul nu s-a mai realizat, iar fotbalistul se întoarce la gruparea din Miercurea Ciuc.

De aici a pornit un scandal uriaș în Superliga României. Zoltan Szondy i-a acuzat pe roș-albaștri că nu au gestionat așa cum trebuie mutarea. Președintele FK Csikszereda a susținut, afirmații întărite și de medicul echipei, că este vorba despre o afecțiune cronică în cazul fotbalistului, care nu îl împiedică să se antreneze și să evolueze la cel mai bun nivel.

S-ar fi impus Anderson Ceara la FCSB?

Continuă reacțiile din ambele tabere, iar din partea ciucanilor o persoană din club a afirmat că FCSB a greșit pentru că, în cele din urmă, a refuzat transferul brazilianului. Este convinsă că gruparea din Miercurea Ciuc îl va vinde la alt club, pentru că există interes și de la alte formații, din afara României.

Însă, angajatul FK Csikszereda a declarat pentru Sport.ro că Ceara ar fi adus o sumă importantă de bani în conturile FCSB peste câteva sezoane, de ordinul milioanelor de euro:

”Ar fi plecat de la FCSB pe 4-5 milioane de euro în câteva sezoane! Sunt sigur de asta, are o calitate care l-ar fi făcut să se adapteze repede la FCSB și ar fi ieșit în evidență din primele meciuri. Pot să îl compar cu Cisotti, care a venit de la Oțelul și s-a impus imediat. Așa s-ar fi întâmplat și cu Ceara.

Însă, el va ajunge să plece din România în cele din urmă, poate chiar din această vară, pentru că sunt echipe care îl doresc.”

FCSB a decis, inițial, să plătească bani și procente către FK Csikszereda

Anderson Ceava ar fi trebuit să semneze un contract valabil pe următoarele două sezoane cu FCSB, până în vara anului 2028, iar FK Csikszereda ar fi urmat să încaseze 450.000 de euro și 25 la sută dintr-un transfer ulterior.

Potrivit site-ului de specialitate Transfermarkt, cota de piață a noului fotbalist al roș-albaștrilor este de 750.000 de euro. În sezonul 2025-2026, el a strâns 40 de meciuri, timp în care a marcat de șapte ori și a livrat opt pase decisive.