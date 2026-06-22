Surpriză de proporții: decizia luată de atacantul de pe lista lui FCSB

Un post pe care FCSB vrea neapărat să îl întărească în această vară este cel de atacant. Recent, Gigi Becali spunea că își dorește un vârf israelian la echipă, iar ținta fostei campioane ar fi Shon Weissman (30 de ani), care a jucat ultima dată în Austria, la BW-Linz.

Shon Weissman, atacantul aflat pe lista lui FCSB, ar fi aproape de un transfer în Georgia

Fost jucător în Spania sau Italia, la Valladolid, Granada ori Salernitana, Weissman a rămas liber de contract în această vară, după ce a retrogradat în liga a doua din Austria cu BW Linz. Pe lângă FCSB, de Weissman ar mai fi interesată și vicecampioana din țara natală, Beitar Ierusalim.

Cu toate acestea, presa israeliană anunță că Weissman ar fi aproape de o decizie neașteptată. Atacantul se află în negocieri avansate cu Dinamo Batumi, ocupanta locului 4 din campionatul Georgiei, scrie Sport5.

Dinamo Batumi a încheiat sezonul trecut pe poziția a șasea și, spre deosebire de FCSB și Beitar Ierusalim, nici măcar nu va juca în competițiile europene.

Boaz Goren, impresarul lui Weissman, a declarat pentru presa israeliană: "Există mai multe discuții în Europa care ar trebui să fie finalizate în viitorul apropiat. Jucătorul va trebui să ia o decizie".