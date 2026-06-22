Surpriză de proporții: decizia luată de atacantul de pe lista lui FCSB

Surpriză de proporții: decizia luată de atacantul de pe lista lui FCSB Fotbal extern
SPORT.RO
Data publicarii:
Data actualizarii:

FCSB a rezolvat un singur transfer în fereastra de mercato din această vară, iar conducerea clubului a recunoscut că se află în criză de timp.

TAGS:
Shon WeissmanBeitar IerusalimIsraelFCSBdinamo batumi
Din articol

Un post pe care FCSB vrea neapărat să îl întărească în această vară este cel de atacant. Recent, Gigi Becali spunea că își dorește un vârf israelian la echipă, iar ținta fostei campioane ar fi Shon Weissman (30 de ani), care a jucat ultima dată în Austria, la BW-Linz.

Shon Weissman, atacantul aflat pe lista lui FCSB, ar fi aproape de un transfer în Georgia

Fost jucător în Spania sau Italia, la Valladolid, Granada ori Salernitana, Weissman a rămas liber de contract în această vară, după ce a retrogradat în liga a doua din Austria cu BW Linz. Pe lângă FCSB, de Weissman ar mai fi interesată și vicecampioana din țara natală, Beitar Ierusalim.

Cu toate acestea, presa israeliană anunță că Weissman ar fi aproape de o decizie neașteptată. Atacantul se află în negocieri avansate cu Dinamo Batumi, ocupanta locului 4 din campionatul Georgiei, scrie Sport5.

Dinamo Batumi a încheiat sezonul trecut pe poziția a șasea și, spre deosebire de FCSB și Beitar Ierusalim, nici măcar nu va juca în competițiile europene.

Boaz Goren, impresarul lui Weissman, a declarat pentru presa israeliană: "Există mai multe discuții în Europa care ar trebui să fie finalizate în viitorul apropiat. Jucătorul va trebui să ia o decizie".

  • Shon weissman 14
×
ÎNAPOI LA ARTICOL

Weissman a fost golgheter al Austriei și are meciuri în Serie A și LaLiga

Shon Weissman are un CV interesant, care cuprinde inclusiv 5 meciuri în LaLiga și 11 în Serie A. Cea mai mare parte a carierei și-a petrecut-o în Spania, unde a jucat la Real Valladolid și Granada, iar în Italia a evoluat pentru Salernitana.

Crescut la Maccabi Haifa, Weissman a făcut o figură frumoasă în Austria, iar în sezonul 2019/2020 a fost golgheterul campionatului, cu 20 de reușite în tricoul lui Wolfsberger.

Weissman are o experiență solidă și la echipa națională a Israelului, cu 33 de meciuri și 6 goluri până în prezent. În preliminariile EURO 2024 a fost adversarul României și a jucat jumătate de oră la partida de la București (1-1).

  • 4 milioane de euro plătea Real Valladolid, în 2020, pentru a-l cumpăra pe Weissman de la Wolfsberger, după ce cucerea titlul de golgheter în Austria
  • 3,5 milioane de euro a plătit Granada pentru a-l cumpăra pe israelian de la Valladolid, trei ani mai târziu
  • 750.000 de euro este cota de piață actuală a lui Weissman, potrivit Transfermarkt
Publicitate
Articol recomandat de stirileprotv.ro
Reacția premierului desemnat Adrian Veștea după ce AUR a anunțat că nu va vota Guvernul
Reacția premierului desemnat Adrian Veștea după ce AUR a anunțat că nu va vota Guvernul
ULTIMELE STIRI
Gigi Becali a făcut anunțul despre Drăguș și Coman la FCSB: "Bani cum nu s-au mai dat în România"
Gigi Becali a făcut anunțul despre Drăguș și Coman la FCSB: "Bani cum nu s-au mai dat în România"
Turcii n-au stat pe gânduri: decizia anunțată la vârf în cazul lui Montella, după marea dezamăgire de la Mondial
Turcii n-au stat pe gânduri: decizia anunțată la vârf în cazul lui Montella, după marea dezamăgire de la Mondial
Alex Băluță a semnat în Liga 2: „Mult succes!”
Alex Băluță a semnat în Liga 2: „Mult succes!”
Înlocuitor pentru Nuno Campos. Un alt portughez vine să-i ia locul
Înlocuitor pentru Nuno Campos. Un alt portughez vine să-i ia locul
MERCATO ANGLIA 2026 | Vezi aici toate mutările verii făcute în Premier League
MERCATO ANGLIA 2026 | Vezi aici toate mutările verii făcute în Premier League
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Programul și rezultatele meciurilor de la Campionatul Mondial din 2026! Turcia e deja OUT

Programul și rezultatele meciurilor de la Campionatul Mondial din 2026! Turcia e deja OUT

Mercato vară 2026 | Echipele din Liga 1 au început să transfere pentru sezonul viitor

Mercato vară 2026 | Echipele din Liga 1 au început să transfere pentru sezonul viitor

Lionel Messi, din nou în tricoul Barcelonei: negocieri cu Inter Miami

Lionel Messi, din nou în tricoul Barcelonei: negocieri cu Inter Miami

Rapid, transferul verii din Superliga? Acordul se face pentru milioane de euro

Rapid, transferul verii din Superliga? Acordul se face pentru milioane de euro

Transferul verii în Superligă: ”Drăguș vine azi la FCSB”

Transferul verii în Superligă: ”Drăguș vine azi la FCSB”

Golgheterii de la Mondial: Lionel Messi, egalat de doi jucători-surpriză în topul marcatorilor de la CM 2026!

Golgheterii de la Mondial: Lionel Messi, egalat de doi jucători-surpriză în topul marcatorilor de la CM 2026!



Recomandarile redactiei
Gigi Becali a făcut anunțul despre Drăguș și Coman la FCSB: "Bani cum nu s-au mai dat în România"
Gigi Becali a făcut anunțul despre Drăguș și Coman la FCSB: "Bani cum nu s-au mai dat în România"
Turcii n-au stat pe gânduri: decizia anunțată la vârf în cazul lui Montella, după marea dezamăgire de la Mondial
Turcii n-au stat pe gânduri: decizia anunțată la vârf în cazul lui Montella, după marea dezamăgire de la Mondial
Alex Băluță a semnat în Liga 2: „Mult succes!”
Alex Băluță a semnat în Liga 2: „Mult succes!”
Înlocuitor pentru Nuno Campos. Un alt portughez vine să-i ia locul
Înlocuitor pentru Nuno Campos. Un alt portughez vine să-i ia locul
Primul transfer al verii la cea mai bogată echipă din România: „Bun venit!”
Primul transfer al verii la cea mai bogată echipă din România: „Bun venit!”
Alte subiecte de interes
Transferul e în pericol! Gigi Becali a aflat pretențiile fotbalistului dorit la FCSB: ”Contract pe trei ani!”
Transferul e în pericol! Gigi Becali a aflat pretențiile fotbalistului dorit la FCSB: ”Contract pe trei ani!”
Când va da răspunsul final atacantul dorit de Gigi Becali la FCSB: ”A promis!”
Când va da răspunsul final atacantul dorit de Gigi Becali la FCSB: ”A promis!”
Ce mai face fotbalistul care a câștigat 5 titluri consecutive de campion cu CFR Cluj
Ce mai face fotbalistul care a câștigat 5 titluri consecutive de campion cu CFR Cluj
Heerenveen, care a făcut ofertă pentru Andrea Compagno, a transferat în schimb un atacant român! 1,3 milioane de euro și contract pe trei sezoane
Heerenveen, care a făcut ofertă pentru Andrea Compagno, a transferat în schimb un atacant român! 1,3 milioane de euro și contract pe trei sezoane
Scandalos! Ce au făcut suporterii când naționala Israelului și-a cântat imnul
Scandalos! Ce au făcut suporterii când naționala Israelului și-a cântat imnul
Elias Charalambous merge în Israel! Anunțul făcut de conducerea FCSB-ului
Elias Charalambous merge în Israel! Anunțul făcut de conducerea FCSB-ului
CITESTE SI
Președintele AUR, George Simion, despre susținerea Guvernului Veștea: ”Nu va beneficia de susținerea parlamentarilor AUR”

stirileprotv Președintele AUR, George Simion, despre susținerea Guvernului Veștea: ”Nu va beneficia de susținerea parlamentarilor AUR”

Patrizia Reggiani, „văduva neagră” a familiei Gucci și cea care a orchestrat asasinatul fostului ei soț, ar putea moșteni peste 20 de milioane de euro

protv Patrizia Reggiani, „văduva neagră” a familiei Gucci și cea care a orchestrat asasinatul fostului ei soț, ar putea moșteni peste 20 de milioane de euro

Baremul de corectare și subiectele la Limba română – Evaluare Națională 2026, disponibile pe stirileprotv.ro

stirileprotv Baremul de corectare și subiectele la Limba română – Evaluare Națională 2026, disponibile pe stirileprotv.ro

ANM: Cod galben de caniculă și furtuni în mai multe regiuni ale țării. Temperaturile urcă până la 34 de grade

stirileprotv ANM: Cod galben de caniculă și furtuni în mai multe regiuni ale țării. Temperaturile urcă până la 34 de grade

VIDEO VOYO.RO
UFC
(EN) UFC Fight Night: Kape vs Horiguchi


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Kape vs Horiguchi


00:00
UFC
(EN) UFC Fight Night: Freedom 250


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Freedom 250


00:00
UFC
(EN) UFC Fight Night: Muhammad vs Bonfim


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Muhammad vs Bonfim


00:00
UFC
(EN) UFC Fight Night: Song vs Figueiredo


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Song vs Figueiredo


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Allen vs Costa


00:00
UFC
(RO) UFC 328: Chimaev vs Strickland


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!