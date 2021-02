Fotbalistul dispus sa SEMNEZE cu Dinamo indiferent de situatia CRITICA de la club: "Oricine ar vrea sa joace pentru ei!"

Marian Aioani (21 ani) a vorbit despre unul dintre obiectivele carierei sale.

Portarul Chindiei, care a bifat si doua prezente in poarta nationalei de tineret a Romaniei, a vorbit despre una dintre marile sale dorinte, pe care o are inca din perioada in care era copil.

Tanarul portar a dezvaluit ca isi doreste sa joace pentru Dinamo, club pe care il iubeste inca din copilarie, dupa ce a mers la un meci in Stefan cel Mare. Aioani a marturisit ca ar fi dispus sa semneze cu 'cainii', in ciuda situatiei financiare a clubului.

"Am fost la un meci de ale lui Dinamo, acasa, dar nu mai tin minte cu cine. Eram foarte mic, dar de atunci mi-a placut clcubul Dinamo. Imi place foarte mult clubul, poate cel mai mult din Romania. Are niste suporteri minunati, care fac eforturi foarte mari pentru a sustine clubul.

As accepta o oferta, mi-as asuma riscul de a nu fi platit. Oricine ar vrea sa joace pentru Dinamo", a declarat portarul Chindiei pentru ProSport.

Chindia Targoviste este pe locul 7 in clasament, la cinci puncte distanta de locurile de playoff. De cealalta parte, Dinamo ocupa locul 10, cu 26 de puncte in 23 de meciuri.