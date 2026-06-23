EXCLUSIV Cel mai tare portar al Mondialului, antrenat de românul Alin Dincă, fascinant pentru Mourinho: „Unde joacă băiatul ăsta?!“

Cel mai tare portar al Mondialului, antrenat de românul Alin Dincă, fascinant pentru Mourinho: „Unde joacă băiatul ăsta?!“ CM 2026
Amir Kiarash
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Singurul român prezent la acest turneu final, care face parte din stafful unei naționale calificate, e omul din spatele ascensiunii unui goalkeeper care a făcut minuni în Belgia – Iran (0-0), fiind ales „Omul meciului“ de FIFA.

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România lipsește de la Mondiale de 28 ani, dar continuă să fie reprezentată cu cinste la sărbătoarea fotbalului. Iar asta datorită unor oameni competenți care și-au câștigat locul aici pe cont propriu, prin munca lor de bună calitate.

La CM 2026 (11 iunie – 19 iulie), îi avem pe centralul Istvan Kovacs (41 de ani) și pe asistenții săi, Mihai Marius Marica (39 de ani) și Ferencz Tunyogi (41 de ani). Firește, delegarea lor la acest Mondial a fost ultramediatizată în țară, mai ales că au fost prezenți la meciul cu numărul 1,000 din istoria Mondialelor, Japonia – Tunisia (4-0), la Guadalupe (Mexic).

Dar România mai are un reprezentat la CM 2026, unul mai important chiar decât arbitrii pomeniți mai sus. Pentru că face parte din stafful unei naționale calificate. Vorbim despre hunedoreanul Alin Dincă (46 de ani). Acesta e antrenor cu portarii în naționala Iranului. Sport.ro a publicat, în premieră, povestea sa fascinantă, în cadrul unui interviu care poate fi parcurs aici.

Alin Dincă, românul adoptat de iranieni

Ajuns în Iran, în 2020, pe cont propriu, fără să facă parte din stafful unui „principal“, Alin Dincă și-a început aventura la echipa de club, Traktor-Sazi Tabriz. Și de aici, a avut o ascensiune remarcabilă. Pentru că și-a făcut un nume într-o țară în care sentimentul naționalist e foarte puternic și, de aceea, străinii sunt acceptați mai greu. Dar Alin Dincă a făcut o muncă atât de apreciată, la Traktor, încât portarii convocați la echipa națională au ajuns să-l ceară la prima reprezentativă. 

Așa a ajuns hunedoreanul nostru în prima reprezentativă a perșilor, în stafful selecționerului Amir Ghalenoei, începând din martie 2023. Și ce aventură s-a dovedit a fi aceasta! Pentru că, între timp, Alin Dincă a bifat o prezență la Cupa Asiei, unde Iranul s-a oprit în semifinale. Apoi, a venit cea mai mare performanță a carierei sale de până acum: calificarea și prezența la Cupa Mondială din 2026!

Alin Dincă, antrenor cu portarii în naționala Iranului

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A crezut în eroul meciului cu Belgia, a insistat să fie titular

La turneul final din Canada, Mexic și SUA, Alin Dincă e singurul străin din stafful tehnic al Iranului. Pentru că ceilalți străini din lot au dat bir cu fugiții, odată cu agresiunea militară declanșată de Israel și Statele Unite împotriva Iranului pe 28 februarie. 

Spre deosebire de colegii săi străini de la națională, câțiva italieni, Alin Dincă a rămas alături de naționala Iranului. Răsplata sa a venit acum. Pentru că, la meciul cu Belgia (0-0), elevul său, Alireza Beiranvand (33 de ani), a făcut furori, fiind ales „Omul meciului“ de FIFA.

Puțini știu, dar faptul că portarul perșilor, fost jucător la Antwerp (Belgia) și Boavista (Portugalia), a putut să strălucească la acest meci s-a datorat lui Alin Dincă, în mod direct! Pentru că după primul meci al perșilor, 2-2 cu Noua Zeelandă, selecționerul Amir Ghalenoei a intenționat să-l schimbe pe Beiranvand cu Hossein Hosseini, un goalkeeper la fel de experimentat, tot în vârsta de 33 de ani. Alin Dincă a insistat însă pentru ca „Beiru“, cum îi spun iranienii, să-și păstreze locul de titular. Prestația uriașului de 1,95 de metri, în meciul cu Belgia, a dovedit că Alin Dincă n-a greșit, când s-a zbătut pentru rămânerea lui Beiranvand între buturi.

Mourinho, fascinat de prestația portarului iranian

După paradele sale senzaționale în Iran – Belgia (0-0), Alireza Beirandvand a fost în prim-planul analizelor de după meci. Mai ales în minutul 59, goalkeeperul legitimat la Traktor-Sazi, fosta echipă a lui Alin Dincă, a reușit o paradă ireală din doi, trei metri de linia porții, când golul belgienilor părea inevitabil.

Am început să urmăresc meciul, analizând acțiunile ofensive ale Belgiei. Pentru că, mai ales în prima parte a întâlnirii, era faza și atacul Belgiei. Dar, la un moment dat, m-am oprit din a analiza jocul Belgiei și m-am concentrat pe portarul Iranului. Pentru că era evident că e cel mai important om de pe teren. Apoi, am întrebat: <<Unde joacă băiatul ăsta?>>. Mă așteptam să fie la un club binecunoscut. Dar mi s-a spus Traktor. Am dat din cap, de parcă știam despre ce echipă e vorba. Dar, de fapt, nu știam nimic. Dacă un portar e capabil de asemenea reflexe într-un meci de Cupa Mondială cu Belgia, atunci trebuie să joace la unul din marile cluburi europene. Dacă nu face asta, înseamnă că scouterii nu și-au făcut bine treaba. Dar cred că, după acest meci, scouterii au notat numele portarului iranian“, a spus Jose Mourinho după partida de la Los Angeles.

Alireza Beirandvand, eroul Iranului, dormea pe străzi

Eroul Iranului din meciul cu Belgia are o poveste fascinantă. El și-a început cariera internațională în 2015 și a apărat poarta naționalei țării sale și la Mondialele din 2018 și 2022. Dar, până să ajungă la acest nivel, Beiranvand s-a chinuit teribil în viață: a vândut pâine la semafor, a fugit de acasă la 14 ani, a dormit pe străzi şi a făcut curat în parcuri, ca angajat al primăriei.

Mulți au uitat acum însă, la o altă ediție a Mondialului, cea din 2018 în Rusia, „Beiru“ avut un alt moment uriaș. Atunci, în ultimul meci al grupei, iranianul l-a exasperat pe Cristiano Ronaldo, reținând șutul său după un penalty executat de vedeta portugheză. Datorită intervenției sale salvatoare, Iran – Portugalia s-a terminat 1-1. 

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