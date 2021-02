800 000 de euro intr-o luna sau ADIO LIGA 1! Dinamo tremura pentru licenta! Ce spune Gane de banii pe care Contra crea sa-i recupereze

'Cainii' sunt pe modul economic si cauta resurse pentru acoperirea datoriilor care ard!

Trebuie sa faca rost de 800 000 de euro pentru a lua licenta de Liga 1. Au datorii peste tot: furnizori, jucatori si antrenori. Contra are si el de recuperat 50 000 de euro. Fostul principal de la Dinamo a renuntat la 20 000 de euro si vrea numai salariile pe care trebuia sa le primeasca in perioada in care a lucrat la club.

Jerry Gane, principalul sau colaborator si actual antrenor al lui Dinamo, crede ca prietenul sau intelege situatia in care se afla suporterii-actionari din DDB.

"Avem problemele noastre, m-as bucura sa rezolvam. Eforturile DDB sunt de admirat, ar fi minuat sa nu avem probleme cu banii. Sunt convins ca se va ajunge la o intelegere cu Cosmin, in cele din urma. Nu stiu daca va renunta la bani, dar cred ca va fi o intelegere. Mai multe trebuie sa-l intrebati pe el", a comentat Gane la finalul jocului dintre Dinamo si Sepsi.