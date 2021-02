Dinamo - Sepsi, LIVE TEXT de la ora 21:00 | Moral bun pentru dinamovisti inaintea meciului cu Sepsi, neinvinsa de 4 etape! Echipele probabile

Urmarim si comentam impreuna cele mai tari meciuri din Liga 1 pe www.sport.ro si facebook.com/sport.ro.

Cel mai tare meci al zilei din Liga 1 le pune fata in fata pe Dinamo si Sepsi Sf. Gheorghe.

Inaintea acestei partide, Dinamo este pe locul 11, cu 25 de puncte, in timp ce Sepsi ocupa locul 4, cu 34 de puncte, dar si un meci in minus pe care nu l-a putut disputa din cauza aparitiei unor cazuri de Covid-19 in cadrul echipei.

Dinamovistii nu au mai castigat de doua etape in Liga 1, fiind invinsi in ultimele meciuri din campionat de FCSB (0-1) si Universitatea Craiova (0-1). In schimb, "cainii rosii" s-au impus in duelul din optimile Cupei Romaniei, scor 1-0, in fata rivalilor de la FCSB, avand un moral excelent inaintea acestei partide.

De cealalta parte, Sepsi este neinvinsa de 4 etape, in ultimele partide obtinand o victorie, cu Astra (4-1), si 3 rezultate de egalitate, in compania celor de la FC Viitorul (3-3), FC Voluntari (2-2) si Poli Iasi (3-3).

In meciul din turul campionatului, covasnenii s-au impus pe teren propriu cu scorul de 2-0, prin golurile marcate de Achahbar si Istvan Fulop.

Partida dintre Dinamo si Sepsi Sf. Gheorghe este programata de la ora 21:00 si va fi transmisa in format LIVE TEXT pe www.sport.ro.

Echipele probabile:

Dinamo: Esanu - Sorescu, Puljic, Ehmann, St. Filip - Nepomuceno, Anton, Rauta, Fabbrini - Nemec, Gueye

Sepsi Sf. Gheorghe: Niczuly - Deligiannidis, Bouhenna, Ninaj, Stefanescu - Aganovici, Vasvari, Achahbar - Golofca, Safranko, Petrila