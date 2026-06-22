Finanțatorul fostei campioane a României este gata să facă un efort financiar semnificativ pentru a-l aduce pe Drăguș din Turcia, acolo unde are un salariu mult peste posibilitățile echipelor din Superliga României, de 1,5 milioane de euro pe an.

Gigi Becali l-ar fi convins pe Denis Drăguș să semneze cu FCSB

Becali este gata să-i ofere un milion de euro pe sezon, cel mai probabil sumă în care intră salariile, dar și bonusurile de performanță (calificările în cupele europene). Dumitru Dragomir, fostul șef al LPF și apropiat al lui Gigi Becali, spune că Drăguș și-ar fi dat acordul pentru transferul la FCSB.

Dacă mutarea s-ar realiza, Drăguș ar urma să se lupte pentru postul de titular cu Daniel Bîrligea, în trecut unul dintre preferații lui Becali.

”Îl ia pe Drăguș. Asta știu eu astăzi. Eu așa știu că azi îl ia pe Drăguș, mâine nu știu cum va fi. Azi, Drăguș vine la FCSB. Un milion de euro îi dă și Gigi lui Drăguș în România.

Numai dacă Drăguș găsește în altă parte să ia 2 milioane, doar așa nu vine. Nu știu dacă i-a dat cuvântul”, a spus Dumitru Dragomir, la Fanatik.ro.

Format la Academia Hagi, Drăguș a fost transferat în 2019 de la FC Viitorul Constanța la Standard Liege pentru 1,8 milioane de euro. Ulterior, atacantul a evoluat sub formă de împrumut la FC Crotone, Genoa CFC și Gaziantep FK, înainte ca Trabzonspor să îl transfere definitiv în vara anului 2024.

În sezonul recent încheiat, Drăguș a evoluat pentru Eyupspor și Gaziantep FK, sub formă de împrumut. Atacantul a adunat 24 de meciuri în toate competițiile, a marcat două goluri și a oferit o pasă decisivă.

Potrivit Transfermarkt, cota de piață a internaționalului român este de două milioane de euro.