DISPARE Dinamo din Liga 1 intr-o luna?! Prima incercare MAJORA pentru 'caini': "Atunci va fi marea problema!" Ce spune Claudiu Niculescu

Niculescu (44 de ani) a antrenat-o pe Dinamo timp de 3 saptamani, in 2018.

Dat afara ca sa i se faca loc lui Rednic, Niculescu recunoaste ca inca sufera dupa ceea ce i s-a intamplat in Stefan cel Mare. A ramas totusi cu sufletul alaturi de echipa.

"Nu m-am mai gandit la momentul ala cu Dinamo. A trecut, sunt 2 ani si ceva, deja. Nu sunt ranchiunos. Rana e deschisa, e o suparare, dar trebuie sa mergem inainte. Nu putem sa ramanem acolo, a trecut. La fotbal e bine sa nu spui niciodata "niciodata", asa am invatat", a spus Niculescu, acum antrenor in B, la Concordia Chiajna.

Fostul golgeter de la Dinamo nu mai are legaturi cu actuala conducere. Danciulescu a fost indepartat de spanioli in vara. Niculescu spune ca Dinamo traieste doar datorita suporterilor. Prima mare incercare a DDB in aceasta primavara va fi obtinerea licentei pentru sezonul viitor. Daca Dinamo n-o ia, va fi automat retrogradata!

"N-am informatii din interior, singura persoana cu care vorbeam nu mai e in club. Ma refer la Danciulescu. Din fericire, s-a impliat DDB si tine clubul in viata. Nu stiu cat o vor mai putea face. Nu cunosc situatia la zi, dar trebuie sa se faca fata la datoriile din urma. Dosarul de licentiere e prima problema, trebuie sa se vina cu datoriile la zi. Atunci e primul hop.

Dinamo e acelasi brand, dar de cativa ani se afla intr-o perioada foarte grea. Important e ce va fi de acum incolo. Nu stiu ce datorii sunt, ce se va intampla, dar sper sa iasa totul bine pentru club. Oricat de puternic ai fi pe interior, n-au cum sa nu te macine lucrurile care se intampla in club, in viata ta de fotbalist", a spus Niculescu pentru www.sport.ro.