Francezii au rămas mască după ce fotbalistul a semnat cu FCSB: „Surprinzător!”

Francezii au rămas mască după ce fotbalistul a semnat cu FCSB: „Surprinzător!” Fotbal intern
SPORT.RO
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Ronny Labonne a părăsit fotbalul francez pentru a juca la FCSB, mutare care a șocat presa din Hexagon. Fundașul lateral va evolua cu echipa bucureșteană în preliminariile Conference League.

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Gigi BecaliFCSBSuperliga
Din articol

Jucătorul originar din Martinica s-a despărțit la mijlocul săptămânii trecute de SM Caen, formație din liga a doua franceză, decizia fiind anunțată joi pe rețelele de socializare. Trecerea fundașului în campionatul României a luat prin surprindere jurnaliștii francezi, având în vedere situația contractuală și sportivă a acestuia.

„Spre surprinderea generală, Ronny Labonne părăsește SM Caen și se îndreaptă către un club european”, au notat jurnaliștii de la actu.fr.

  • Vizita medicala fcsb 22062026 ronny labonne
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„O plecare destul de neașteptată”

Fundașul reușise să câștige treptat un loc important în echipa antrenată de Gael Clichy, încheind stagiunea precedentă cu un gol și patru pase decisive. Tocmai din acest motiv, presa a fost surprinsă de transfer.

„În condițiile în care îi mai rămăsese un an de contract la Malherbe, această plecare este destul de neașteptată”, a scris sursa citată, care a titrat: „O plecare surpriză”.

La formația din București, Labonne va avea ocazia să debuteze în cupele europene. FCSB urmează să participe în calificările pentru Conference League, după ce a câștigat barajul pentru Europa, disputat împotriva lui Dinamo.

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