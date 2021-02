Declaratie de dragoste din partea fanilor dinamovisti de Valentine's Day! "Am vazut Dinamo si pe loc eu m-am indragostit" 

Suporterii-actionari de la Dinamo sarbatoresc Valentine's Day cu gandul la echipa preferata.

Fanii i-au facut o adevarata declaratie de dragoste clubului din Stefan cel Mare.

Ei au postat un indemn pentru achizitionarea de bilete la meciul cu Viitorul, programat pe 27 februarie, de la ora 20:45, exprimandu-si si atasamentul pentru Dinamo in aceasta zi dedicata Sf. Valentin.

In plus, suporterii au pornit si un concurs, oferind doua bilete la meci, pentru atunci cand se va permite accesul fanilor in tribune, celui care va face cea mai frumoasa declaratie pentru echipa.

SUNTEM SINGURII NEBUNI care de Valentine's Day cumpără bilete pentru un meci care va fi după Dragobete. Dar le promitem... Publicată de Peluza Catalin Hildan-Dinamo pe Duminică, 14 februarie 2021