Echipa CSU Sibiu a anunţat prelungirea cu încă un sezon a contractului cu jucătorul american Monyea Pratt, care va împlini 41 de ani în 11 iulie. El a ajuns pentru prima dată la Sibiu în 2017.

Monyea Pratt iubește Sibiul

Monyea Pratt a evoluat timp de două sezoane la CSU Sibiu, după ce a ajuns în România.

S-a transferat apoi la SCMU Craiova şi a revenit la formaţia sibiană în 2021.

De atunci a mai trecut pe la echipele CSM Focşani şi CSM Constanţa, iar din 2025 joacă din nou la CSU Sibiu.

Contribuții importante în ultimul sezon

”Sezonul tocmai încheiat i-a adus lui Mo 40 de partide în campionat şi în Cupă, în care a evoluat 25,6 minute în medie, a înscris 7,4 puncte, a reuşit 5,9 recuperări şi 4 pase decisive.

Monyea Pratt şi-a condus echipa spre play-off în anul competiţional recent încheiat, aportul său fiind unul extrem de important şi apreciat de întreaga suflare galben-albastră”, transmite CSU Sibiu.

La rândul său, jucătorul american povesteşte ce înseamnă experienţa sa la echipa din Sibiu:

”Sibiul este o familie pentru mine. Aştept cu nerăbdare un sezon foarte bun, sănătos, în care să ne îndeplinim din nou obiective importante împreună. Şi, bineînţeles, abia aştept să mă bucur din nou de dragostea şi susţinerea celor mai frumoşi suporteri din România”.

Pratt, câștigător al Cupei României și vicecampion cu CSU Sibiu