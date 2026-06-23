OFICIAL Jucătorul de 41 de ani din prima ligă din România și-a prelungit contractul! ”Cei mai frumoși suporteri”

Jucătorul de 41 de ani din prima ligă din România și-a prelungit contractul! ”Cei mai frumoși suporteri” Baschet
SPORT.RO
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A ajuns în țara noastră acum aproape un deceniu.

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Monyea PrattCSU SibiuDan FleseriuLiga Nationala de Baschet MasculinMo Pratt
Din articol

Echipa CSU Sibiu a anunţat prelungirea cu încă un sezon a contractului cu jucătorul american Monyea Pratt, care va împlini 41 de ani în 11 iulie. El a ajuns pentru prima dată la Sibiu în 2017.

Monyea Pratt iubește Sibiul

Monyea Pratt a evoluat timp de două sezoane la CSU Sibiu, după ce a ajuns în România. 

S-a transferat apoi la SCMU Craiova şi a revenit la formaţia sibiană în 2021. 

De atunci a mai trecut pe la echipele CSM Focşani şi CSM Constanţa, iar din 2025 joacă din nou la CSU Sibiu.

Contribuții importante în ultimul sezon

”Sezonul tocmai încheiat i-a adus lui Mo 40 de partide în campionat şi în Cupă, în care a evoluat 25,6 minute în medie, a înscris 7,4 puncte, a reuşit 5,9 recuperări şi 4 pase decisive.

Monyea Pratt şi-a condus echipa spre play-off în anul competiţional recent încheiat, aportul său fiind unul extrem de important şi apreciat de întreaga suflare galben-albastră”, transmite CSU Sibiu.

La rândul său, jucătorul american povesteşte ce înseamnă experienţa sa la echipa din Sibiu:

”Sibiul este o familie pentru mine. Aştept cu nerăbdare un sezon foarte bun, sănătos, în care să ne îndeplinim din nou obiective importante împreună. Şi, bineînţeles, abia aştept să mă bucur din nou de dragostea şi susţinerea celor mai frumoşi suporteri din România”.

Pratt, câștigător al Cupei României și vicecampion cu CSU Sibiu

Cu CSU Sibiu, Monyea Pratt este câştigător al Cupei României şi al titlului de vicecampion (2019), precum şi al medaliei de bronz în Liga Naţională (2023).

”Veteranul se mândreşte şi cu peste 3000 de puncte înscrise în Liga Naţională în cei 10 ani petrecuţi în România. Nice to have you here one more season, Mo!” este mesajul echipei conduse de Dan Fleşeriu, la care Monyea Pratt va juca şi în sezonul 2026-2027.

În cariera internaţională, Pratt a mai evoluat la echipe din Germania, Franţa şi Finlanda, notează news.ro.

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