Dinamo are un nou director sportiv in urma sedintei Consiliului de Administratie! Serdean, demis oficial de la club

Vineri a avut loc o sedinta a Consiliului de Administratie al clubului Dinamo, fara ca Pablo Cortacero sa fie prezent.

Venit ultima data in Romania in decembrie, patronul celor de la Dinamo, Pablo Cortacero, a lipsit nemotivat de la ultima sedinta a Consiliului de Administratie. Spaniolul promitea ca va face o infuzie de capital de 5 milioane de euro, cel tarziu la finalul lunii ianuarie, insa banii nu au venit nici pana in ziua de astazi.

Fanii actionari de la DDB s-au ocupat de platile urgente din ultima vreme si au incercat indepartarea tuturor oamenilor adusi de Cortacero, printre acestia numarandu-se si romanul Dorin Serdean. S-a decis ca noul director general interimar al clubului Dinamo sa fie Constantin Eftimescu, care este si presedintele Consiliului de Administratie.

Din Consiliul de Administratie mai fac parte si Cornel Talnar, Cristi Hildan, Pablo Cortacero si Cornel Dinu, ultimii doi fiind absenti, insa, in sedinta s-au putut lua decizii si semna acte, deoarece era nevoie de minim 3 membrii care sa voteze deciziile luate. Noul director sportiv interimar a semnat si documentul prin care Dorin Serdean a fost demis din functia de presedinte executiv al clubului Dinamo.

Datorita noii sale pozitii, Constantin Eftimescu va avea drept de semnatura la Dinamo si va reprezenta clubul in relatiile cu Federatia Romana de Fotbal si Liga Profesionista de Fotbal, dar si in cea cu bancile.