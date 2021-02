Dinamo este in continuare apasata de probleme! "Vor sa isi depuna memorii ca sa devina liberi de contract!" Cine sunt ultimii jucatori care au depus notificari din cauza banilor

Presedintele AFAN, Emilian Hulubei, a vorbit despre problemele financiare pe care le intampina jucatorii din Liga 1.

Cele mai complicate situatii sunt la Dinamo si la Astra. Oficialul de la AFAN a declarat ca cele doua echipe din Liga 1 au mari probleme financiare si ca la Dinamo aproape toti fotbalistii au depus notificari pentru a primi salariile restante. Mai mult decat atat, Ricardo Grigore si Robert Moldoveanu au depus memorii din cauza restantelor financiare.

"Cele mai mari probleme sunt la Dinamo si Astra, chiar daca au veni banii din drepturile TV si au mai rezolvat unele probleme. Sunt jucatori neplatiti de 2-3 luni, vor isi depuna memorii ca sa devina liberi de contract. La Dinamo deja se intampla treaba asta. Dar acolo nu sunt doar jucatorii, ci si staff-ul, antrenorii de la copii, juniorii.

La Dinamo au avut toti jucatorii si antrenori. Multi doar au depus notificari, iar clubul i-a contactat si le-a platit datoriile. Au fost foarte muti, precum Deian Sorescu, Anton, Puljic sau Fabbrini. Sunt jucatori care au depus notificari si in 15 zile au fost platiti. Mai sunt cazuri. Am depus memorii pentru cativa jucatori, Robert Moldoveanu sau Ricardo Grigore", a spus Emilian Hulubei pentru Gazeta Sporturilor.

Presedintele AFAN nu este de acord cu modalitatea in care Comisiile din Romania judeca anumite cazuri si l-a dat exemplu pe fundasul Astrei in varsta de 21 de ani, Andrei Trusescu.

"Ne-am trezit, ca procedura, ca cei de la Comisie considera ca, daca au fost platite unul sau doua salarii, desi nou am facut notificare pentru patru salarii, nu mai indeplinesti conditia de a deveni jucatori liber. Ca, vezi Doamne, cele 60 de zile nu mai sunt valabile.

In regulamentul FIFA scrie foarte clar ca atunci cand faci notificare, clubul e obligat sa achite toti banii din notificare. Am o hotarare la prima Comisie si am atacat-o cu recurs. Vom merge la TAS daca e nevoie. Nu se poate interpreta regulamentul intr-un fel. E vorba de cazul lui Trusescu de la Astra. A primit doua salarii din patru si Comisia a considerat ca nu mai trebuie sa devina liber de contract pentru ca nu se indeplinesc conditiile. Dar regulamentul FIFA spune ca trebuie platiti toti banii.

Ca sa devii liber de contract trebuie sa fii neplatit de 60 de zile si sa trimiti o notificare de 15 zile. Daca nu esti platit, in a 16-a zi esti liber. La noi, dupa ce ai depus memoriu trebuie sa stai la echipa pana cand Comisia te declara liber. In strainatate sau un jucator strain aflat intr-un litigiu cu un club din Romania da o notificare de 15 zile, iar dupa ce a trecut acest termen da clubului un memoriu prin care denunta unilateral contractul pentru justa clauza, depune memoriu la FIFA si se duce la alta echipa. Daca se dovedeste ca a denuntat contractul fara justa cauza, jucatorul plateste", a declarat Hulubei.