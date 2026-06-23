Concurență pentru FCSB! Cine încearcă să-l deturneze pe atacantul dorit de Gigi Becali

Gigi Becali vrea să întărească ofensiva FCSB-ului în această perioadă de mercato, iar Shon Weissman (30 de ani), rămas liber de contract după despărțirea de FC Blau-Weiss Linz, se află pe radarul roș-albaștrilor. Totuși, transferul fotbalistului în vârstă de 30 de ani a devenit incertă pe fondul noilor oferte.
Deși a fost ofertat de Beitar Ierusalim, vârful a refuzat revenirea în țara natală, preferând să își continue cariera în fotbalul din străinătate. Totuși, acest lucru nu facilitează drumul către FCSB, deoarece fotbalistul este curtat în momentul de față de echipe din Georgia și Austria.
Israelianul, aproape de un acord cu Dinamo Batumi
Presa din Israel a transmis că destinația cea mai probabilă a fotbalistului este Georgia, unde formația Dinamo Batumi a preluat inițiativa tratativelor. Pe lângă varianta georgiană, alte două cluburi din Austria monitorizează atent situația jucătorului.
„Beitar Ierusalim a decis să transfere un atacant străin după ce a avut o discuție cu Shon Weissman, iar acesta a dat de înțeles că a ales să rămână în străinătate. Potrivit relatărilor inițiale, atacantul, care a retrogradat în a doua divizie din Austria sezonul trecut cu Blau-Weiss Linz, se află în negocieri avansate cu clubul georgian Dinamo Batumi. Beitar i-a spus clar lui Weissman că este văzut ca atacant titular în sezonul viitor, dar acesta a preferat să poarte discuții cu echipa de pe locul patru în Georgia, interesul venind și de la Steaua București (n.r. FCSB) și alte două echipe din Austria. Jucătorul a spus clar, de asemenea, că vrea să rămână în străinătate, așa că Beitar a decis să meargă mai departe și a început să caute un atacant străin”, au notat jurnaliștii israelieni de la ynet.
Shon Weissman a îmbrăcat în trecut tricoul spaniolilor de la Real Valladolid, unde a bifat 92 de prezențe, a marcat 30 de goluri și a oferit 6 pase decisive. Anterior, în stagiunea 2019/2020, israelianul și-a adjudecat titlul de golgheter în prima ligă din Austria, performanță care i-a asigurat un transfer în La Liga pentru suma de 4 milioane de euro. De-a lungul carierei, CV-ul său a mai cuprins formații precum Granada și Salernitana.