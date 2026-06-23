Concurență pentru FCSB! Cine încearcă să-l deturneze pe atacantul dorit de Gigi Becali

Deși a fost ofertat de Beitar Ierusalim, vârful a refuzat revenirea în țara natală, preferând să își continue cariera în fotbalul din străinătate. Totuși, acest lucru nu facilitează drumul către FCSB , deoarece fotbalistul este curtat în momentul de față de echipe din Georgia și Austria.

Gigi Becali vrea să întărească ofensiva FCSB -ului în această perioadă de mercato, iar Shon Weissman (30 de ani), rămas liber de contract după despărțirea de FC Blau-Weiss Linz , se află pe radarul roș-albaștrilor. Totuși, transferul fotbalistului în vârstă de 30 de ani a devenit incertă pe fondul noilor oferte.

Israelianul, aproape de un acord cu Dinamo Batumi

Presa din Israel a transmis că destinația cea mai probabilă a fotbalistului este Georgia, unde formația Dinamo Batumi a preluat inițiativa tratativelor. Pe lângă varianta georgiană, alte două cluburi din Austria monitorizează atent situația jucătorului.

„Beitar Ierusalim a decis să transfere un atacant străin după ce a avut o discuție cu Shon Weissman, iar acesta a dat de înțeles că a ales să rămână în străinătate. Potrivit relatărilor inițiale, atacantul, care a retrogradat în a doua divizie din Austria sezonul trecut cu Blau-Weiss Linz, se află în negocieri avansate cu clubul georgian Dinamo Batumi. Beitar i-a spus clar lui Weissman că este văzut ca atacant titular în sezonul viitor, dar acesta a preferat să poarte discuții cu echipa de pe locul patru în Georgia, interesul venind și de la Steaua București (n.r. FCSB) și alte două echipe din Austria. Jucătorul a spus clar, de asemenea, că vrea să rămână în străinătate, așa că Beitar a decis să meargă mai departe și a început să caute un atacant străin”, au notat jurnaliștii israelieni de la ynet.

Shon Weissman a îmbrăcat în trecut tricoul spaniolilor de la Real Valladolid, unde a bifat 92 de prezențe, a marcat 30 de goluri și a oferit 6 pase decisive. Anterior, în stagiunea 2019/2020, israelianul și-a adjudecat titlul de golgheter în prima ligă din Austria, performanță care i-a asigurat un transfer în La Liga pentru suma de 4 milioane de euro. De-a lungul carierei, CV-ul său a mai cuprins formații precum Granada și Salernitana.